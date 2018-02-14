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Malikânesine el konuldu

SABAH duyurdu, savcılık harekete geçti. elebaşısı Gülen’in ’da işadamı Sami Şentürkler’e ait görünen malikânesine, savcılık kararıyla el konuldu

TUNA ÇAM
TUNA ÇAM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018
Malikânesine el konuldu
SABAH'ın Mudanya'nın Çağrışan Mahallesi'ndeki bir malikânenin, " elebaşı Gülen için yaptırıldığı" haberi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Başsavcılık, SABAH'ın "FETÖ'ye lüks malikane yapmışlar" haberi ile FETÖ/PDY ile ilgili açılan davada tutuksuz yargılanan işadamı Sami Şentürkler hakkında bilgisine başvurulan bir kişinin, "'in Türkiye'ye gelince bu malikanede kalacağına dair söylentiler var" ifadelerini ihbar kabul ederek soruşturma başlattı. İncelemede, malikânenin terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen için yapıldığı, burada FETÖ/PDY üyelerinin toplantı ve faaliyetlerde bulundukları tespit edildi. Bunun üzerine Şentürkler'e ait eve tedbiren el konuldu.
Malikânenin 17 bin metrekarelik arazisine, belediyenin 5 bin metrekarelik park alanının da dahil edildiği de belirlenmişti. SABAH konuyu 25 Ocak 2014 tarihli sayısında gündeme getirmişti.


Uludağ manzaralı, yarı olimpik yüzme havuzu ve spor sahalarına sahip malikâne 17 dönüm arazi üzerine kurulu.
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Malikânesine el konuldu
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