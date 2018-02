Ömürlerinde Osmanlı tokadı yememişler

CHP'NİN

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün Meclis'te AK Parti grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:Stratejik ortağımız, müttefikimiz kalkıp da PYDYPG'ye ciddi anlamda parasal desteği, yaptığı silah yardımları yetmiyormuş gibi yapma kararını alması herhalde bizim de aldığımız ve alacağımız kararları etkileyecektir ve etkilemektedir. ( Zeytin Dalı ) Şayet biz bu operasyonu, olumsuz iklim şartlarına rağmen, şimdi değil de mesela yazın başlatmış olsaydık, inşaatını yarım kalmış halde bulduğumuz o tahkimatların her biri birer kaleye dönüşecekti. Çekilmemizi isteyenler önce bölgedeki tünellere, kulelere, baştan aşağı silahlandırılmış köylere, her türlü silahla teçhiz edilmiş teröristlere bir baksın. Tüm bu hazırlıkların ülkemize yönelik olmadığını iddia eden varsa artık onlara söyleyecek sözümüz yok. Türkiye 'nin alenen bir terör kuşatmasına maruz kalması karşısında gösterdiği refleks, olabilecek en asgari tepki. Buna dahi tahammül edemeyenler, adeta teröristlere teslim olmamızı istiyor. Bu nasıl NATO üyeliğidir? Türkiye buna ne kadar uyması gerekiyorsa, ABD'nin de o kadar uyması gerekir. NATO eşittir ABD değildir. NATO'da tüm ülkelerin her biri ABD ile eşittir. NATO'da senin müttefikin olan bir ülkeye eğer bu saldırıyorsa, sen NATO mensubu olarak onun karşısında durman gerekir. Dün, evvelsi gün güvenlikten sorumlu bir temsilcileri geldi. Şimdi Dışişleri Bakanları da gelecek. Onlarla da konuşacağız. Bütün gerçekleri çok açık, net önlerine koyacağız. Bu iş hakka, hukuka uygun şekilde yürümezse bu ortak veya bir müttefik veya model ortaklık olmaz.İlk gelen haberler; şu anda 550 milyon dolar civarında parasal destek. Ama bunun 3 milyar dolara kadar çıkacağına yönelik de fiskoslar var. Güya DEAŞ ile mücadele için bölgeye çöreklenen herkes şimdi DEAŞ'la bir olup Türkiye'ye karşı açılan cephede yer alıyor. DEAŞ'la siz şu ana kadar ne mücadelesi verdiniz? Kaç DEAŞ'lıyı yok ettiniz veya nereye sevk ettiniz? Ortada hiçbir gerçek kabullenilebilecek hiçbir vaka yok. ABD'nin bütçesinden çıkan bu paralar Amerika'nın halkının cebinden çıkan paralardır. Bu konuda Amerika halkının duyarlılığını da özellikle gündeme getirmek istiyorum. Zira şu anda milli bütçeden böyle bir paranın çıkması manidardır.Biz bölgede kimin kiminle birlikte olduğunu, ne yaptığını, hangi iş birliklerinin içine girdiğini, kime hangi imkanların sağlandığını teker teker tespit ediyoruz. Suriye ve Irak'taki DEAŞ tiyatrosunun artık sonu gelmiştir. Buradan tüm taraflardan maskelerini indirip zaten bildiğimiz gerçek yüzleriyle karşımıza çıkmalarını talep ediyoruz.Bölücü örgütün mensuplarıyla yan yana poz verip de "Biz bunların PKK olduklarına dair bir işaret görmedik" diyenler, kendileri kör veya aptal değillerse art niyetlidirler. Hele hele "Bizi vururlarsa sert karşılık veririz" diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açıktır. Türkiye'yi canlarının istediği gibi girip çıktıkları, her türlü hoyratlığı yapıp hesap vermedikleri yerlerle karıştırıyorlarsa çok yakında öyle olmadığını da görecekler. Şimdiden ilan ediyoruz ki hemen yanı başlarında duranlardan başlayarak gördüğümüz her teröristi de imha edeceğiz. İşte o zaman sırtlarını sıvazladıkları teröristlerin yanlarında bulunmasalar kendileri için daha iyi olduğunu anlayacaklar.2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük paylaşım savaşı devam ediyor. Birileri Türkiye'yi de bu paylaşım kavgasının bir parçası olarak görüyor. Bizim kimseye verecek ne bir karış toprağımız ne de bir hiç uğruna feda edecek tek bir evladımız yoktur"Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısınınardından gazetecilerinsorularını yanıtladı.Erdoğan, Afrin şehidineicra takibiyle ilgili, "Bu terbiyesizliğiyapan kimseonunla ilgili hukuki takibather şey tepeden tırnağayapılacaktır. Bu devletböyle bir acze asla düşmez,düşemez. Düşürenlerede hesabı sorulur" dedi.Erdoğan eski GenelkurmayBaşkanı İlker Başbuğ 'unZeytin Dalı Harekâtı'nınsiyasete alet edilmemesiyönündeki açıklamalarıylailgili ise "Bir defa siyasetealet edildiğini söylemekonun haddine mi?Asker kışlasının içindeoturup saldırıları izleyecekmi? Siyasete alet edildiğinineye dayanarak söylüyor.Asıl Afrin Harekatı'nısiyasete alet edenler zannediyorumki beyefendininberaber hareket ettiğitiplerdir. Böyle konuşmasınıtasvip etmemiz mümkündeğil, yazıklar olsun"diye konuştu. Erdoğan,Türk-Yunan botlarının çarpıştığıiddiasıyla ilgili ise"Bu Yunanlılar gene şaşırdı.Yunan tarafına 'Bu itdalaşını havada da bırakalım,denizde de bırakalım'dedik. Dün gece böyle birşey oldu, bir sıkıntı yaşanmadaniş bitirildi" dedi."CHP'nin izini takip ettiği HDP adında bir ikizi var. Bölücü terör örgütünün siyasi kolu gibi çalışan bu parti, eskiden beri kongrelerinde İstiklal Marşı çaldırmayan veya okutmayan, Türk bayrağı astırmayan, her türlü ihaneti sergilemekten çekinmeyen bir fitne kazanı. Son kongrelerinde de benzer rezillikler yaşandı. Kongrelerine gelen otobüslerde; şehitlerimizin haberleri alındığında atılan sevinç naralarını, söylenen marşları medyada hep birlikte gördük. Bu parti resmi hesabından, 'Afrin'de büyük bir direniş gerçekleşiyor' diyebilecek kadar zıvanadan çıkmış bir yapı. Yandaşları ülkemizi sivillere saldırmakla suçlamıştır. Eğer sivillere, mazlumlara zarar vermeme hassasiyeti olmasaydı, Afrin'i tek şehit vermeden, taş üstünde taş, omuz üzerinde baş bırakmadan çoktan almıştık. Biz zalim değiliz.""Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Ülkemizin, güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasını fırsat bilerek, Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz. Onların hesabını da bozarız ve bozacağız. Devlet anlayışımızı bir kenara bırakarak "Buyrun" diyemeyiz, gereği neyse yaparız. Bunların efelikleri, bizim ordumuzu, gemilerimizi, uçaklarımızı görene kadardır. Bizim için Afrin neyse Ege'deki, Kıbrıs'taki haklarımız da odur.""Kendisine sorulduğunda kem kümle cevap vermekte. Şöyle göğsünü gere gere ağız dolusu, 'Evet PKK da, YPG de FETÖ de, DHKP-C de bir terör örgütüdür' diyememekte Bay Kemal. Zerre kadar sende yürek varsa, siyasi ahlakın varsa dersin. Utanmadan şahsımla ilgili yalan söylüyor. 'Hiçbir zaman Nusra'ya terör örgütüdür diyemedi' diyor. Al bir daha söyleyeyim: Evet Nusra, El Kaide terör örgütü."Son kongrede adeta ödüllendirilerek CHP PM'ye seçtirilen birisi var (Sera Kadıgil). 'Uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim' diyor. CHP'nin cibilliyetinin gereği bu."Eşi yolsuzluktan görevden alınan belediye başkanı olan bir milletvekilleri var (Gamze Akkuş İlgezdi). O da terörist cenazelerinde boy göstermesi ile meşhur. Kendisi genel başkan yardımcılığı ile de taltif edildi. Türkiye bir başka ülke ile karşı karşıya gelirse safının karşı taraf olacağını açıklayan vekilleri, PM üyeleri var. Kimi PYD'yi, kimi YPG'yi, kimi Esad'ı ortak seçmiş."Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece Sincan'a giderek Şehit Musa Özalkan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı'nı şehidin babası Selahattin Özalkan karşıladı. Taziye çadırında, başta Özalkan olmak üzere Afrin'de vatan uğruna can vermiş olan kahraman şehitler, Kur'anı Kerim tilaveti eşliğinde dualarla yad edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra şehidin baba evinde aile bireyleriyle sohbet etti. Şehit Özalkan'ın maaşına icra takibi gönderilmesine Erdoğan, sert tepki göstermişti.