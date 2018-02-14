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Teröre inat her yere al bayrak

’nda köşeye sıkışan ve sivilleri hedef alan teröristlerin 40 roket attığı ’da her yer ay-yıldızlı bayraklarla donatıldı. Halk “Bizi roketler korkutamaz” diyerek, teröre inat gündelik yaşamına devam ediyor

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2018
Teröre inat her yere al bayrak
'nda köşeye sıkışan teröristlerin 40 roket attığı ve 3 şehit veren 'da her yeri ayyıldızlı bayraklarla süslendi. Halk "Bizi roketler korkutmaz" diyerek, teröre inat gündelik hayata devam ediyor.

'KİMSEDEN KORKMUYORUZ'
Kuaför İhsan Uçar (28): Hamdolsun kaç gündür ses seda yok. Biz onlardan korkmuyoruz. Zaten korksak bugün buralarda dükkanlarımızı açmazdık. Roket dükkanımızın az aşağısına düştü. O teröristler temizlenene kadar devletimizin, milletimizin arkasındayız. Harekâtımızı destekliyoruz. Allah askerimize güç kuvvet versin.
Çiçekçi Çağla Akbulut (25): Bundan bir hafta öncesine kadar biraz tedirginliğimiz vardı. Ancak şimdi Reyhanlı'da hayat normal. geldi. Çiçek satışlarının da artmasını bekliyorum, inşallah iyi olur. Roketlerin düştüğü gün de açıktı dükkan, hep açık olacak.
Düğün fotoğrafçısı Mahmut Payza (32): Reyhanlı halkını roketler korkutamaz. Eğer korksaydık çekip giderdik. Buraya 40'ın üzerinde roket düştü. Bugün çıkan görüntülerde bize roket atanların kimler olduğunu da gördük. Askerimiz o teröristleri yerle bir etmiş. Bize saldıranların sonu da öyle olacaktır. Reyhanlı'da hayat normal Allah'a şükür. Bugün bir düğün vardı. Haftaya yine bir düğün olacak.
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Teröre inat her yere al bayrak
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