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'dan son dakika açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflere hava harekatı düzenlendi.

Giriş Tarihi: 14.2.2018 07:56 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 08:05
TSK'dan son dakika açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir.

Irak Kuzeyi Sinath-Haftanin, Metina, Gara, Avaşin ve Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 14 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 8 hedef imha edilmiştir.

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

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TSK'dan son dakika açıklaması
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