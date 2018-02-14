Türkiye, Afrin’de yedi düvele karşı savaşıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
ABD'nin terör örgütü PYD/ YPG'ye verdiği desteğe dikkati çekerek "Türkiye Afrin'de yedi düvelle adı konmamış bir savaş halindedir. Karşımızda PKK/PYD/ YPG'nin yanında ABD ve Avrupalı ortakları vardır" dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, HDP kongresinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın selamlanmasına sert tepki göstererek "Ne ibretliktir ki, HDP kurultayında onca provokasyon, onca hıyanet vuku bulurken, katılımcı CHP'liler yerlerinden kımıldamamış, kepazeliklere tepki göstermemişlerdir. CHP ile HDP alenen pişti olmuş, aynı kazanda kaynamışlardır" diye konuştu. Bahçeli, "Çok açık bir şekilde ifade etmeliyim ki, Türkiye Afrin'de yedi düvelle adı konmamış bir savaş halindedir. Karşımızda PKK/PYD/ YPG'nin yanında ABD ve Avrupalı ortakları vardır. Bu nedenle bazı Avrupa ülkeleri akıllarını başlarına almalıdır. ABD ise girdiği karanlık ve kahredici ihanet ilişkilerini derhal sorgulamalı, süratle terörle arasına mesafe koymalıdır. İlişkiler düzelip gerginlik azalmazsa, üstelik devamlı körüklenirse, sonuç feci gelişmelere neden olabilecektir. Herkes ayağını denk alsın, kimse Türk milletine Menbiç'ten parmak sallamaya kalkışmasın" şeklinde konuştu.