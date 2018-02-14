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Türkiye, Afrin’de yedi düvele karşı savaşıyor MHP lideri Bahçeli: Karşımızda PYD/PKK’nın yanında ABD ve Avrupalı ortakları var. Herkes ayağını denk alsın, Menbiç’ten parmak sallamaya da kalkışmasın