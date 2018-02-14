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'den Yunanistan'a çok sert uyarı

Sözcüsü Hami Aksoy, kayalıkları çevresinde yaşanan gerginliğin ardından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız Müsteşarı, 'ni aramış ve Ege’de gerginliğin tırmanmasının her iki ülkenin de çıkarına olmadığını, Yunan tarafının bu tehlikeli hareketlerine son vermesi gerektiğini açık şekilde iletmiştir." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 13.2.2018 22:19 Güncelleme Tarihi: 14.2.2018 01:56
Türkiye'den Yunanistan'a çok sert uyarı

Aksoy, Yunanistan tarafından yapılan açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt vererek, şunları kaydetti:

" Bakanlığı tarafından bugün (13 Şubat) yapılan bir açıklamada kayalıkları bölgesinde yaşanan tehlikeli bir hadiseye ilişkin Yunanistan Dışişleri 'nin Bakanlığımız Müsteşarı nezdinde 'kuvvetli bir protesto girişiminde' bulunduğu iddia edilmektedir. Maalesef, Yunan tarafı bu açıklamasıyla, hem alışık olduğumuz üzere kendi kamuoyunu yanıltmakta hem de gerçekleri her zaman olduğu gibi çarpıtmaktadır.

"MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Esasen Bakanlığımız Müsteşarı, ülkemize ait olan Kardak kayalıkları civarında dün gece Yunan botlarının tehlikeli manevralarıyla neden oldukları olaylarla ilgili olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'ni aramış ve Yunan silahlı kuvvetlerinin hasmane tasarruflarının havada ve denizde devam ettiğini, bunlara müsamaha göstermeyeceğimizi, Ege'de gerginliğin tırmanmasının her iki ülkenin de çıkarına olmadığını, Yunan tarafının bu tehlikeli hareketlerine son vermesi gerektiğini açık şekilde iletmiştir."

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Türkiye'den Yunanistan'a çok sert uyarı
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