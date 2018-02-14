Yıldırım ve Kobyakov ortak basın toplantısı

Başbakan Yıldırım, Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov ile Başbakanlık Binası'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'den Belarus'a Başbakan düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Ziyaretin iki ülke arasında var olan iyi ilişkilerin daha da gelişmesine vesile olacağına inandığını ifade eden Yıldırım, Kobyakov ve heyeti ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik yatırım faaliyetlerini bütün boyutlarıyla ele aldıklarını aktardı.

Yıldırım, eğitim, bilim, inovasyon, beşeri kalkınma, spor, kültür ve karşılıklı yatırımların geliştirilmesi ve ticaretin iki ülkenin potansiyeline uygun olarak artırılmasının görüşmenin ana konularını oluşturduğunu bildirdi.

- "POLİTİKALARINIZI TAKDİRLE İZLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016'da Belarus'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ilişkilerde ciddi bir hareketlenme yaşandığını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de bu ziyaretimizde her iki ülke cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu hedeflerin gerçekleştirilmesi için daha fazla neler yapılabilir, bunları etraflıca konuştuk, değerlendirdik ve önemli kararlar aldık. Türkiye ve Belarus, çok iyi düzeyde devam eden ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve milletler arası konularda birbiriyle gayet iyi bir şekilde anlaşıyor, ortak düşüncelere sahip. Belarus'un dış politika ve ekonomide Sayın Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun önderliğinde gerçekleştirdiği açılımları yakından takip ediyor, dünyanın bölgesel sorunlarla uğraştığı bir dönemde barış, istikrar ve refahı korumaya yönelik özenli politikalarınızı takdirle izliyoruz."

- TİCARET HACMİ

Başbakan Yıldırım, ikili ticaret hacminin 2017'de yüzde 30'un üzerinde artış gösterdiğini, 1 milyar dolara yakın gerçekleşen bu ticaret hacminin ülkelerin gerçek potansiyelini yansıtmaktan uzak olduğunu vurguladı.

Ticaret hacmini artıracak tedbirleri karşılıklı atılacak adımlarla başarabileceklerini, bunu yaparken ticaret dengesini gözetmeyi ve kazan kazan esasını önemsediklerini anlatan Yıldırım, "Türk firmaları Belarus'ta doğrudan yatırım yapma konusunda tecrübe kazandılar. Bu tecrübelerinin gelecek yıllarda da devam etmesini önemsiyoruz. İki ülke arasındaki potansiyelin daha fazla geliştirilmesi için lojistik ve kombine taşımacılık imkanlarının da artırılmasına ihtiyaç var. Otomotiv yan sanayi, tarım, hayvancılık, bilişim ve lojistik başta olmak birçok alanda beraber yapacağımız işler mevcuttur." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, yarın düzenlenecek Türkiye-Belarus İş Forumuna Kobyakov ile katılacaklarını, iş adamlarının karşılıklı olarak daha fazla birlikte çalışmaları için ne gibi ihtiyaçları varsa bunları birinci ağızdan dinleyeceklerini, gereken tedbirler için adım atacaklarını ifade etti.

- KÜLTÜR VE TURİZM

Ekonomik ve ticari yatırım faaliyetleri devam ederken kültürel faaliyetleri de ihmal etmediklerini, Belarus Tatar cemaati ile görüştüklerini aktaran Yıldırım, yapımında Türkiye'nin katkısı olan Minsk Camisi'ni de ziyaret ettiklerini kaydetti.

Başbakan Yıldırım, iki ülkenin buz hokeyi takımlarının bugün dostluk karşılaşması yapacağını, bunun da önemli sembolik bir faaliyet olduğunu bildirdi.

Belarus Milli Kütüphanesi'nde yarın İstanbul konulu bir fotoğraf sergisi açılacağına işaret eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu açılış vesilesiyle kütüphaneye bin 500 kitaplık bir hediyemiz oldu. Belarus'un bağımsızlığının 25. yılında iki ülke arasındaki faaliyetlerden sonra bu türden faaliyetleri devam ettirmenin iki ülke dostluğuna büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu faaliyetler iki ülke halklarının birbirini tanımasına vesile olacak, var olan dostluğumuzu daha da sağlamlaştıracaktır. İlişkilerimizde geldiğimiz noktayı bir zirve değil basamak olarak değerlendiriyoruz. Belarus'un Türkiye'de ortak yatırımlar yapmak suretiyle Afrika ve Ortadoğu coğrafyasına açılma politikasına tam destek veriyoruz. Özellikle serbest bölgelerinizde rekabetçi alanlara Türk firmalarının yatırım yapmasını da destekliyoruz."

Yıldırım, Belarus'ta şahsına ve heyetine gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı Kobyakov'a teşekkür etti.