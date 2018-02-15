81 ildeki memurlardan Mehmetçiğe destek...

Memur-Sen, Türkiye Kamu- Sen, Türk Eğitim-Sen, Hak-İş, Türk Enerji-Sen, Türk Diyanet Vakıf-Sen, Türk Tarım ve Orman-Sen ile diğer pekçok STK'nın mensupları dün Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirdikleri mitinglerde, Zeytin Dalı Harekâtı'na 'tüm benlikleriyle' destek verdiklerini duyurdu. Yurt genelinde de Afrin operasyonuna destek etkinlikleri hız kesmeden sürüyor:

NİĞDE: 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir'in doğduğu Çukurkuyu beldesi halkı 'Niğde Bugün Afrin'de' kampanyasına destek verdi.

İSTANBUL: Sultanbeyli'de yaşayan 77 yaşındaki Abdullah Erkılıçoğlu, emekli maaşının yarısı olan 600 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Antalya: Türkiye genelinde adliyelerde görevli mübaşirler kampanya başlattı.