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81 ildeki memurlardan Mehmetçiğe destek...

METİN HARIKÇI LEVENT SÖKMEN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018
81 ildeki memurlardan Mehmetçiğe destek...

Memur-Sen, Kamu- Sen, Türk Eğitim-Sen, Hak-İş, Türk Enerji-Sen, Türk Diyanet Vakıf-Sen, Türk Tarım ve Orman-Sen ile diğer pekçok STK'nın mensupları dün Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirdikleri mitinglerde, Zeytin Dalı Harekâtı'na 'tüm benlikleriyle' destek verdiklerini duyurdu. Yurt genelinde de Afrin operasyonuna destek etkinlikleri hız kesmeden sürüyor:

NİĞDE: 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir'in doğduğu Çukurkuyu beldesi halkı ' Bugün Afrin'de' kampanyasına destek verdi.
İSTANBUL: Sultanbeyli'de yaşayan 77 yaşındaki Abdullah Erkılıçoğlu, emekli maaşının yarısı olan 600 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
Antalya: Türkiye genelinde adliyelerde görevli mübaşirler kampanya başlattı.

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81 ildeki memurlardan Mehmetçiğe destek...
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