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E Devlet NVİ'den sorgulama sistemi bugün açıldı! - Alt üst soy ağacı bilgisi nasıl sorgulanır?

sorgulama işlemi burada... Geçtiğimiz hafta Perşembe günü sosyal medyada hızla yayılan alt üst soy bilgisi sorgulama ve soy ağacı sorgulama işlemi 4 günlük aranın ardından bu sabah saatlerinde tekrar erişime açıldı. Milyonlarca kişinin akın ettiği sistemine inanılmaz bir rağbet gösterilmekte. Bugün itibariyle bir saat içerisinde tam 200 bin soyağacı (alt - üst soy raporu) alındı. Siz de devlet portalı E- Devlet ile soyağacı sorgulamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 15.2.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 15:34
E Devlet NVİ'den soyağacı sorgulama sistemi bugün açıldı! - Alt üst soy ağacı bilgisi nasıl sorgulanır?

E-Devlet girişi yaparak sistemden alt üst soy bilgisini sorgulama yaparak öğrenebileceksiniz. Sosyal medyada infial yaratan soy sorgulama konusu e-Devlet sisteminin getirdiği yeniliklerden biri olarak hafızalara kazındı. İlk aşamadan farklı olarak bu kez e-Devlet'e Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasından girilecek ve alt-üst soy bilgisi sorgulama tıklanacak fakat ilk seferden farklı olarak vatandaşlar: "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama talebiniz alınmıştır. Talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresinize bilgilendirme yapılacaktır. E-posta ve cep telefonunuzu doğrulamak için Bilgilendirme Tercihlerini kullanabilirsiniz." yazısıyla karşı karşıya kalıyor.

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E Devlet NVİ'den soyağacı sorgulama sistemi bugün açıldı! - Alt üst soy ağacı bilgisi nasıl sorgulanır?
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