E Devlet NVİ'den soyağacı sorgulama sistemi bugün açıldı! - Alt üst soy ağacı bilgisi nasıl sorgulanır?

E-Devlet girişi yaparak sistemden alt üst soy bilgisini soyağacı sorgulama yaparak öğrenebileceksiniz. Sosyal medyada infial yaratan soy sorgulama konusu e-Devlet sisteminin getirdiği yeniliklerden biri olarak hafızalara kazındı. İlk aşamadan farklı olarak bu kez e-Devlet'e Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasından girilecek ve alt-üst soy bilgisi sorgulama tıklanacak fakat ilk seferden farklı olarak vatandaşlar: "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama talebiniz alınmıştır. Talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresinize bilgilendirme yapılacaktır. E-posta ve cep telefonunuzu doğrulamak için Bilgilendirme Tercihlerini kullanabilirsiniz." yazısıyla karşı karşıya kalıyor.