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İkinci baharlarını okuyarak geçirecekler

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018
İkinci baharlarını okuyarak geçirecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi tarafından başlatılan "Okuryazarlık Seferberliği" kapsamında çoğu 40 yaşın üzerindeki 700'ü aşkın kursiyer, okuma yazma öğrenme hayallerini gerçekleştirmek için Ankara Altındağ 'ne kayıt yaptırdı. Hayatlarının ikinci baharında okuma yazma öğrenen bazı kursiyerler, hayallerini bir adım daha öteye götürerek kendi işini kurmak, bazıları ise evden dışarı çıktığında artık kimseye muhtaç olmadan işlerini halletmek istiyor. Kursiyer Emine Kazak (54) "Bir taraftan okuma yazma öğrenirken bir taraftan da dikiş kursuna gidiyorum. İki yerden de diplomamı alıp, konfeksiyon üzerine kendi işimi kurmayı istiyorum" dedi. Okuma yazma bilmediği için hayatı boyunca zorluklar çeken Sekine Acep ise "Bir yere gideceğimde bineceğim otobüsleri, durakları okuyamıyordum. Kendi yaşımdaki kişilere soramazdım, utanırdım. Benden yaşça büyüklerime soruyordum. Artık bineceğim otobüsü kendim bulabiliyorum" diye konuştu.
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İkinci baharlarını okuyarak geçirecekler
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