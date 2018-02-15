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Kripto imamlar ankesörde yakalandı

’nün ankesörden yaptığı haberleşmeye ilişkin iddianame tamamlandı. 50 mahrem imam 424 ankesörlü telefon kullandı. Şüpheliler hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018
'nün 'daki kripto üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturmasının ilk etabı tamamlandı. Aralarında firari 'ün de bulunduğu 50'ye yakın mahrem imamın İstanbul'da büfe, market, lokanta gibi yerlerdeki ankesörlü telefonları arayarak örgüt üyeleriyle irtibata geçtiği belirlenirken, İstanbul'da 424 ankesörlü telefonun örgüt tarafından kullanıldığı ortaya çıkarıldı.
Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturmada 210 asker hakkında 27 ayrı iddianame hazırlandı. 210 asker hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliğinden' 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede TSK içerisindeki örgüt üyeleriyle, sorumlu mahrem imamların deşifre olmayı engellemek amacıyla farklı bir iletişim modeli kullandığı belirlendi. kullanan asker sayısının örgütün TSK'ya sızdırdığı tahmini örgüt üyesi sayısına göre çok az sayıda olduğu tespitinde bulunuldu. Kripto örgüt üyelerinin 'da hesabının bulunmadığı, ByLock kullanmadıkları, ikinci bir darbe girişimi için hazır olarak bekletildiği değerlendirilmesinde bulunuldu. Ankesörlü telefonla haberleşen 415 askerden 74'ünün darbe girişimine katıldığı ve tutuklu oldukları, 119'unun darbe girişimi sonrası ihraç edildiği, 24'ünün ise geçici olarak görevden uzaklaştırıldıkları iddianamede yer aldı.
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Kripto imamlar ankesörde yakalandı
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