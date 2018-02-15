Kripto imamlar ankesörde yakalandı

FETÖ
'nün TSK
'daki kripto
üyelerinin deşifre
edilmesine yönelik
yürütülen ankesörlü
telefon soruşturmasının
ilk
etabı tamamlandı.
Aralarında firari Adil Öksüz
'ün de bulunduğu
50'ye yakın mahrem
imamın İstanbul'da büfe,
market, lokanta gibi yerlerdeki
ankesörlü telefonları
arayarak örgüt üyeleriyle
irtibata geçtiği
belirlenirken, İstanbul'da
424 ankesörlü telefonun
örgüt tarafından kullanıldığı
ortaya çıkarıldı.
Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturmada 210 asker hakkında 27 ayrı iddianame hazırlandı. 210 asker hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliğinden' 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede TSK içerisindeki örgüt üyeleriyle, sorumlu mahrem imamların deşifre olmayı engellemek amacıyla farklı bir iletişim modeli kullandığı belirlendi. ByLock
kullanan asker sayısının örgütün TSK'ya sızdırdığı tahmini örgüt üyesi sayısına göre çok az sayıda olduğu tespitinde bulunuldu. Kripto örgüt üyelerinin Bank Asya
'da hesabının bulunmadığı, ByLock kullanmadıkları, ikinci bir darbe girişimi için hazır olarak bekletildiği değerlendirilmesinde bulunuldu. Ankesörlü telefonla haberleşen 415 askerden 74'ünün darbe girişimine katıldığı ve tutuklu oldukları, 119'unun darbe girişimi sonrası ihraç edildiği, 24'ünün ise geçici olarak görevden uzaklaştırıldıkları iddianamede yer aldı.