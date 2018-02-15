Sanatçılar Mehmetçik'e destek için sınıra geldiler

Erhan Yazıcı, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Yavuz Bingöl, Erhan Güleryüz, Mustafa Ceceli'nin de aralarında bulunduğu sanatçılar Hatay'da.

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YAPILAN OPERASYONU BEN ŞAHSEN ÇOK MEŞRU GÖRÜYORUM

Yavuz Bingöl yaptığı açıklamada "Son CIA raporunda PYD'nin PKK'nın Suriye'deki milis gücü olduğu açıkça belirtildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği de oydu. Yapılan operasyonu ben şahsen çok meşru görüyorum" dedi.

MEHMETÇİĞİN YANINDA OLMAK BİZİM GÖREVİMİZ

Tamer Karadağlı "Bir tane Türkiye var o da bizim vatanımız. Mehmetçiğin yanında olmak bizim görevimiz. Bundan sora da bir sürü sanatçı gelecektir" diye konuştu.

ACILARI PAYLAŞMAK İÇİN BURAYA GELDİK

Volkan Severcan yaptığı açıklamada "Hepimiz elimizden geldiğince buraya geldik. Meslektaşlarımızı temsilen buradayız. Biz Tamer'le askerliğimizi de beraber yapmıştık. Bildiğimiz çok önemli bir şey var ki savaş sadece cephede devam etmiyor. Bizler cephedeki Mehmetçiğimize destek olmak için, şehitlerimizin acısını paylaşmak için buraya geldik" dedi.

Erhan Güleryüz, "80 milyon tek bir yürek olarak gerçeğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Mehmetçiğimizin bu bölgeyi toparlayacağına eminiz.Burada Hatay'da Reyhanlı'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acılarını da paylaşmaya geldik. Sanat ve sanatçının da Mehmetçikle beraber olduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu.

İşte sanatçıların yaptığı açıklamalar:

Sefa Zengin:

Tüm Türkiye'nin kalbi burada atıyor. Sanatçı için zaruri bir görevdir. Türk ordusu, Türkiye ile onur duyuyoruz. Bu onurun bir parçası olmak için buradayız onlara moral olması için buradayız. Özellikle tüm sanatçı arkadaşlarıma ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

Erhan Güleryüz:

Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz, 80 milyon. Tüm dünyanın gözü bu toprakların üzerinde. 80 milyon tek bir millet olarak gerçeğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Mehmetçiğin bu bölgeyi toparlayacağını biliyoruz. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acılarını paylaşmaya geldik. Sayımız bu kadar görünüyor ama önümüzdeki günlerde yüzlerce insan burada olacak.

Zuhal Yalçın:

Ben annelerinin yerine geldim, onlara moral vermek için geldim. Hala çok heyecanlıyım. Çünkü bu benim her şeyden önce görevim. Evlat yetiştiren bir kadın olarak onları öpüp koklayıp sarmalıyorsak ne mutlu bize.

Deniz Oral:

Her zaman geliriz, bugün en ufak bir çakıl taşını bile kimseye feda etmeyiz elimizden ne geliyorsa yaparız. Bu bölgedeki insanlara moral vermeye geldik.

Mustafa Ceceli:

Zeytin Dalı Operasyonu, tüm Türkiye'nin ... Taşın altına elini koymak var.. Sınıra yakın bir ilçede yaşıyor olabilirsin ve hedefe konmuş da olabilirsiniz hem fikri hem zihni olarak moral ve motivasyonu yükseltmek çok kıymetli. Sanatçı Mehmetçik el ele.

Emre Kızılırmak:

Bu buluşmanın bir parçası olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz atalarımızdan devralmış olduğumuz topraklarımızı kanımızın son damlasına kadar savunmaya devam edeceğiz.