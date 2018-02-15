Şehidi icraya veren avukata soruşturma

TBMM
Adalet Komisyonu'nda İcra ve İflas Kanun Tasarısı görüşmelerine katılmak üzere gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Musa Özalkan'ın maaşına haciz koyan avukat ile ilgili "Adalet Bakanlığı
olarak avukat hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ceza ve disiplin soruşturması talep ettik. Asla kanuna, ahlaka, adaba, avukatlık mesleğine bağdaşmayacak bir tavır. Kabulü mümkün değil. İcra takibi zaten durduruldu. Böyle bir kişinin avukatlık yapmasına ilişkin, baroya çağrım disiplin hükümlerinin gereğinin yapılması" dedi. Öte yandan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu Yozgat Barosu tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.
Şehitlerin borcunun devlet tarafından karşılanması yönünde MHP
'nin verdiği yasa teklifinin anımsatılması üzerine Gül, "Bu konularda şehit yakınlarımıza, gazilerimize hiçbir dönemde olmadığı kadar düzenlemeler yaptık. Bu düzenlemeleri ne yapsak ne kadar genişletsek azdır. Her türlü iyileştirmeler bizim gündemimizde, cumhurbaşkanımızın talimatları da hep bu yöndedir" diye konuştu.