Sınırdan çok sıcak görüntüler... Teröristlerin 'drone'u düşürüldü

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı harekâtı devam ediyor.

Teröristlerin 'drone'u düşürüldü



Harekât kapsamında Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki birlikler, Afrin'in batı kırsalında yer alan teröristlere ait mevzilere top atışı yaptı. Bölgeden zaman zaman dumanlar yükseldi. Sınır birliklerine tank, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif zırhlı araç sevkiyatı da devam etti.



TERÖRİST DRONE'U VURULDU

Afrin'in kuzeyindeki Bülbül çevresinde teröristlerin uçurduğu bir insansız hava aracı imha edildi.

KRİTİK KÖYLER TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Harekât kapsamında, Afrinin batısındaki 4 köy daha terör örgütü PKK/PYD'den arındırıldı. TSK birlikleri ve ÖSO güçleri, bugün Racco ve Bülbül bölgesindeki çatışmaların ardından Şirbanli, Şadiya, Kari ve Durka köylerinde kontrolü ele geçirdi. Çatışmaların ardından kontrolün sağlandığı köylerde, TSK güçleri tarafından tuzaklananÿpatlayıcı arama ve tarama çalışması başlatıldı.

TERÖRİSTLER YIĞINAK YAPIYOR

Bu bilgilere göre, terör örgütü Cinderes'e yığınak ve tahkimat yapıyor. Afrin şehir merkezinden önce burada vurkaç ve sabotajlarla TSK ve ÖSO'ya kayıp verdirme ve engellemeyi hedeflediği belirtiliyor.

Teröristlerin Cinderes'te meskûn mahal çatışmasına girmeyerek ağır kayıp vermekten kaçınacakları ifade ediliyor. Bu arada terör unsurlarından arındırılan bölgelerdeki mağara ve arazilerdeki tuzaklanmış patlayıcılar güvenlik güçlerince imha ediliyor.

Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede, teröristlerin kaybettikleri mağara girişleri ve birçok noktada arazi yapısına uygun şekilde kamufle ettikleri patlayıcıyı tuzakladıklarını saptadı.

Yapılan incelemelerin ardından tespit edilen mayın ve el yapımı patlayıcılar ise güvenlik güçlerince kontrollü şekilde imha ediliyor.