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Son Dakika Haberi: Yıldırım Almanya'ya geldi

Son dakika haberi... , özel uçak "TUR" ile Almanya'nın başkenti 'e geldi.

Giriş Tarihi: 15.2.2018 16:25
Son Dakika Haberi: Başbakan Yıldırım Almanya'ya geldi

Yıldırım'ı Tegel Havalimanı'nda Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci , Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Türkiye'nin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile Alman Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri karşıladı.

Başbakan Yıldırım, Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile TSİ 18.00'de görüşecek.

Yıldırım, Berlin'deki temaslarını tamamlamasının ardından küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı dünyanın en önemli platformlarından Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçecek.

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Son Dakika Haberi: Başbakan Yıldırım Almanya'ya geldi
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