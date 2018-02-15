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Son Dakika: 'de savaşı sürüyor

Son dakika haberi... 'nin doğusunda ve müttefiği / ile güçleri arasında sahaları üzerinde mücadele devam ediyor. İran güçleri, enerji zengini Deyrizor'da PYD/PKK'nın işgalindeki Koniko gaz sahasını ele geçirmek için saldırıyor. ABD, İran güçlerine yine bombardımanla karşılık verdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 11:16
Son Dakika: Suriye'de enerji savaşı sürüyor

'de rejimi saflarında çatışan güçleri, Deyrizor'da terör örgütü /'nın işgalindeki sahalarına ilerleme çabalarını sürdürüyor. PYD/PKK İran güçlerine sert biçimde karşılık verirken, de hava saldırısı düzenledi.

Geçen hafta İran güçleri, enerji zengini Deyrizor'da PYD/PKK'nın işgalindeki ve gaz sahalarını ele geçirmek için saldırı düzenlemiş, ABD yoğun bombardımanla karşılık vermişti.

Deyrizor'daki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, İran güçleri ve PYD/PKK arasındaki çatışmalar devam ediyor.


(Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, Suriye'nin Deyrizor ilinde yer alan ülkenin en zengin ikinci petrol sahası El-Tenek'i işgal etmişti. Çatışmalardan sonra DEAŞ militanları da El-Tenek'in doğusuna çekilmişti. YPG, Deyrizor'da ülkenin en zengin petrol sahası El-Ömer ile Cafra yataklarını ele geçirmişti. Ülkenin en büyük gaz tesisi Konoko da geçen Eylül ayında terör örgütünün işgaline girmişti.)

İran güçleri, Koniko gaz sahasının çevresine füze ve topçu saldırıları düzenliyor. PYD/PKK da sert biçimde karşılık veriyor.

Örgüt, İran güçlerinin bulunduğu Deyrizor'un kuzeyinde Haşşam Mırat ve Salihiya beldelerini vurdu.

Dün gece geç saatlerde ABD savaş uçakları da Haşşam beldesine saldırı düzenledi.

Bu arada dün gece ABD askerlerinin, İran güçlerinin muhtemel saldırısını önlemek için Koniko gaz fabrikasında konuşlandığı öğrenildi.

DEYRİZORDA'DAKİ ENERJİ KAYNAKLARI

sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor.

Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu, Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cafra, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye'nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

PYD/PKK, geçen yılın son çeyreğinde, rejim güçleriyle eş zamanlı olarak Deyrizor kırsalının enerji kaynaklarının yoğun olduğu kuzeydoğusunda, yani Fırat Nehri'nin doğusunda ilerlemişti.

Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu, 23 Eylül 2017'de ele geçiren örgüt, 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası El Ömer'i işgal etmişti.

Halihazırda Deyrizor'da Fırat Nehri'nin doğusuna PYD/PKK, batısına Esed rejimi ve güneyinde dar bir alanda hakim.

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