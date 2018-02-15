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Son dakika: Bir günde 6 köy teröristlerden temizlendi

Afrin'den peş peşe son dakika haberleri geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de önce Duraklı köyü daha sonra Karri, Şerbanlı, Şedya, Yukarı Divan köyleri ve ardından da Harab Summak köyü terör örgütü PYD/'dan temizlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2018 14:04 Güncelleme Tarihi: 15.2.2018 16:46
Son dakika: Bir günde 6 köy teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Karri, Şerbanlı ve Şedya köylerini teröristlerden arındırdı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Türkiye-Suriye sınırında yer alan Afrin ilçesinin kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Karri, Şerbanlı ve Şedya köylerini PYD/'dan kurtardı.

Böylece, Türkiye sınırı boyunca Racu'nun batısındaki güvenli cep ile Şeyh Hadid beldesinin kuzeyine uzanan diğer güvenli cep birleştirildi.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 40'ı köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 58 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

TSK: 1528 terörist etkisiz hale getirildi

58 NOKTA TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı ve Şedya köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

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Son dakika: Bir günde 6 köy teröristlerden temizlendi
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