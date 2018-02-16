15 Temmuz fotoğraf sergisiyle anlatılacak!

İslâm dünyasının önde gelen yayınevleri, yazarları ve âlimlerin de katılacağı 3. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri'ne Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar ve Kuveyt başta olmak üzere 22 ülkeden 55 yayınevi ile 300 ilim adamı ve yazar katılacak.

Çeşitli seminer, konferans ve etkinliklerin yapılacağı organizasyon Osmanlı coğrafyasında kurulmuş İslâm ülkelerinin ortak miras ve kültür şuurunu tesis etmeyi, karşılıklı olarak yeni nesillerin ortak tarih ve medeniyet algısına katkı sağlamayı amaçlıyor. Üçüncü yılında olan Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, 2018 yılında da "Geçmişin ihyası, geleceğin inşası için medreselerimiz" sloganıyla kapılarını açacak. Binlerce Arapça kitabın sergileneceği organizasyon kapsamında çeşitli konferans, seminer, konser, fakülte buluşmaları, söyleşiler ve resim sergileri düzenlenecek.

FOTOĞRAFLARLA ŞEHRİN KANDİLLERİ MEDRESELER

Türkiye ve İslâm dünyasından geniş bir kitleye hitap eden Arapça Kitap ve Kültür Günleri, sadece kitap ve ilim adamlarının buluşmasıyla yetinmiyor, aynı zamanda ortak tarih ve kültürümüze dair etkinlikler de düzenliyor.

Bu etkinlikler arasında Arapça Kitap Günleri boyunca devam edecek olan fotoğraf sergileride yer alacak. 3. Arapça ve Kitap ve Kültür Günleri Proje Koordinatörü Cezmi Akgül üç farklı temada fotoğraf sergisi düzenleyeceklerinin altını çizdi. Anadolu Ajansı'nın katkılarıyla 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi düzenleyeceklerini söyleyen Akgül, ''Bu sergi sayesinde, 15 Temmuz'u daha çok insana, özellikle İslâm dünyasından gelen yayıncı, ilim adamı ve misafirlere anlatabilmeyi amaçlıyoruz.

ARAP DÜNYASINA DAĞITILACAK!

Bir diğer sergi ise tarih boyunca İslâm dünyasında birer kandil gibi dönemini aydınlatmış medreseleri konu ediyor ve 'Şehrin Kandilleri Medreseler' adını taşıyor'' dedi. Akgül sözlerini şöyle sürdürdü: "Üçüncü fotoğraf sergisi ise Mazlumların Sığınağı Anadolu Coğrafyası adını taşıyor. Sadece Körfez Savaşı yahut Arap Baharı sonrası Suriye'den gelen muhacirlerle değil, son iki asırdır dört bir yandan mazlumlara sığınak olan Anadolu'nun fotoğraf ve belgelerle hikâyesi, bu sergide yer alacak.'' 3. Arapça Kitap Günleri kapsamında Dr. Hüseyin Okur'un editörlüğünde 15 Temmuz Destanı adlı eser ile Ozan Bodur'un kaleme aldığı 'II. Abdülhamid Han'ın Hayatı ve Hizmetleri' ile 'Operasyon 1915' adlı kitaplar Arapça'ya çevrildi. Üç önemli eser Arap Dünyası'na da dağıtılacak.