5 milyon kişi geçmişine baktı

Geçtiğimiz günlerde aşırı yoğunluk nedeniyle durdurulan alt - üst soyağacı sorgulama bilgisi sayfası dün tekrar kullanıma açıldı. Vatandaşlar saatte 200 bin belge oluştururken, alt - üst soyağacı hizmetinin verildiği ilk günden bu zamana kadar 5 milyon 32 bin 288 kişinin alt - üst soyağacı raporu çıkarıldı.

GEÇİCİ OLARAK DURDURULMUŞTU

8 Şubat 14:00'te E-Devlet üzerinden hizmete açılan Alt-Üst Soy Raporu 9 Şubat 2018 tarihi saat 02.00'ye kadar yaklaşık olarak 200 bin adet üretildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hizmette asıl yoğunluk gece 02.00- 04.00 arasında yaklaşık 110 bin alt-üst soy raporu üretilerek yaşandı. Soy ağacı sorgulamasının ilk deneyiminde toplamda 310 bin raporlama yapıldı. Saat 04.00'ten itibaren ise aşırı talep olmasından dolayı alt-üst soy raporunun e-Devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durduruldu.

VERİLER ARŞİVDEN

Elektronik arşiv çalışması başlatan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İstanbul ve Hatay'da bulunan Osmanlıca 320 milyon belgeyi Ankara'ya getirerek taramaya başladı. Bir taraftan nüfus kütükleri çıkarılırken, diğer yandan da yıpranan belgelerin restorasyon çalışması yürütülüyor. Bu çalışmalar bittikçe belgeler TC kimlik numaralarıyla ilişkilendiriliyor. Böylece herkesin soy bağı resmi olarak ortaya çıkarılıyor.

SAATTE 200 BİN BELGE

Sistemin kapasitesinin yükseltilmesi adına gerekli çalışmalar ve test aşamasının ardından alt-üst soy raporu sorgulama sayfası 14 Şubat gecesi yeniden kullanıma açıldı. Alt-üst soy raporuna vatandaşlarca yine yoğun ilgi gösterildi. Sadece dün sabah saat 08.00'e kadar yaklaşık 1 milyon 400 bin belge üretildi. Vatandaşlarca saatte yaklaşık 200 bin belge oluşturuldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, alt-üst soyağacı hizmetinin verildiği ilk günden bu zamana kadar 5 milyon 32 bin 288 kişinin alt-üst soyağacı raporunu çıkardığını açıkladı.