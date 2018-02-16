99 darbeciye ağır müebbet talebi

15 Temmuz
'da Tuzla Orhanlı Gişeleri'ni kapatan ve 6 demokrasi kahramanını şehit eden darbecilerin davasında cumhuriyet savcısı sanıklardan 63'üne ağırlaştırılmış müebbet, 2'sine ise beraat istedi. Tuzla Piyade Okulu
'ndaki hainlerle ilgili iddianamede de 36 sanık hakkında ağır müebbet talep edildi. YALOVA'DAN GELİP GİŞELERİ KAPATTILAR
FETÖ darbe girişimi sırasında İstanbul Tuzla'da Orhanlı Gişeleri'ni kapatan 60'ı Hava Harp Okulu
öğrencisi 65 sanıklı dava, Silivri Ceza İnfaz Kurumları'ndaki binada görüldü. Mütalaada, sanıklardan yüzbaşı Hasan Durak, üsteğmen Ceyhun Özak ve astsubay Ufuk Göçen ile 60 Hava Harp Okulu öğrencisinin, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Araç sürüleri er Zafer Özbay ve sözleşmeli er Suat Katar hakkında ise beraat talep edildi.
Şehit ve yaralılar için de sanıkların ayrıca cezalandırılmaları talep edildi. Şehit Yalçın Aran'ın öldürülmesinden sorumlu tutulan 5 sanığın, "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması öngörüldü. 4 şehidin faillerinin belli olmadığından bu kişilerin ölümleriyle ilgili olarak, elverişli silah atışı yapan sanıkların cezalandırılması talep edildi. Yaralanma olaylarıyla ilgili de 63 sanık hakkında ayrı ayrı 660 yıla kadar hapis cezası öngörüldü.
Diğer taraftan 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetlere ilişkin davada da cumhuriyet savcısı 40 sanıktan 36'sının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Hainlerin, Mehmet Cengiz ve Servet Yardımcı'nın da aralarında bulunduğu 13 işadamını gözaltına almaya kalkıştığı ortaya çıkmıştı.
Öte yandan 15 Temmuz'da Isparta'daki Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda eğitim gören 700 Harbiyeli'yi Ankara'ya götürmeye çalıştığı iddiasıyla 9'u tutuklu, 21 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, eski Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz ve Albay Ahmet Yıldırım hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. 2 sanık hakkında müebbet, 2 sanık hakkında da hapis cezası verildi.