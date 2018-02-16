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ile görüşmek artık sonuç verir mi?

bugünkü yazısında krize dönüşen - ilişkilerini yazdı. Son üç günde Trump ekibinin 3 kurmay ismi ile yapılan görüşmenin detaylarını yazan Burhanettin Duran yazısını şu sözlerle bitiriyor: “Umalım ki Trump yönetimi "Türkiye kontrolden çıktı, sert durun" tavsiyesine değil, "- politikasını Türkiye'nin endişeleri çerçevesinde revize edin" önerisine kulak verir.”

Giriş Tarihi: 16.2.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 10:11
ABD ile görüşmek artık sonuç verir mi?

BURHANETTİN DURAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Washington yeni bir çözüm bulamazsa eğittiği 'lilerden daha çok sayıda militan Afrin'e geçecek ve orada tarafından etkisiz hale getirilecek. -YPG'nin büyük kayıplarının verdiği çöküntü ile 'ye toptan saldırısı söz konusu olabilir.
Hem Türkiye, hem ve hem 'de. Bu da 'nin ya YPG ile ya da Türkiye ile ilişkisinin sonu demek.
Mattis'in YPG'yi "PKK'dan ayırabileceklerini, hatta PKK'ya karşı savaştırabileceklerini" söylemesi, komik olmakla birlikte, ABD'nin yeni bir YPG politikası oluşturmaya mecbur olduğunu anlamaya başladığını gösteriyor. Ancak Tillerson'un 'ya gelirken "YPG'ye ağır silah yardımı yapılmadı, toplanacak bir şey yok" açıklaması ise getirilecek yeni tekliflerin de kozmetik ayrımlar üzerinden yürüyeceğini düşündürüyor.
Savunma Bakanı Canikli'nin muhatabına ilettiği "YPG'yi 'den ayırın" önerisi daha makul bir fikir. Türkiye'nin gözetiminde ve onaylayacağı Arap, Kürt ve Türkmen gruplarla SDG'yi yeniden yapılandırmak müzakere edilebilir.

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ABD ile görüşmek artık sonuç verir mi?
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