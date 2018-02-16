ABD ile görüşmek artık sonuç verir mi?

BURHANETTİN DURAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Washington yeni bir çözüm bulamazsa eğittiği YPG'lilerden daha çok sayıda militan Afrin'e geçecek ve orada TSK tarafından etkisiz hale getirilecek. PKK-YPG'nin büyük kayıplarının verdiği çöküntü ile Türkiye'ye toptan saldırısı söz konusu olabilir.

Hem Türkiye, hem Irak ve hem Suriye'de. Bu da ABD'nin ya YPG ile ya da Türkiye ile ilişkisinin sonu demek.

Mattis'in YPG'yi "PKK'dan ayırabileceklerini, hatta PKK'ya karşı savaştırabileceklerini" söylemesi, komik olmakla birlikte, ABD'nin yeni bir YPG politikası oluşturmaya mecbur olduğunu anlamaya başladığını gösteriyor. Ancak Tillerson'un Ankara'ya gelirken "YPG'ye ağır silah yardımı yapılmadı, toplanacak bir şey yok" açıklaması ise getirilecek yeni tekliflerin de kozmetik ayrımlar üzerinden yürüyeceğini düşündürüyor.

Savunma Bakanı Canikli'nin muhatabına ilettiği "YPG'yi SDG'den ayırın" önerisi daha makul bir fikir. Türkiye'nin gözetiminde ve onaylayacağı Arap, Kürt ve Türkmen gruplarla SDG'yi yeniden yapılandırmak müzakere edilebilir.

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