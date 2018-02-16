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ABD’den teröristlere 7 katlı istihbarat tesisi

ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018
Terör örgütü PKK'nın uzantıları PYD ve YPG'ye eğitim ve silah desteği veren ABD, anlık istihbarat paylaşımı da yapıyor. ABD'nin bu paylaşımı, Rumeylan'daki tarımsal ilaçlama için kullanılan havaalanındaki 7 katlı bir binadan gerçekleştirdiği ortaya çıktı. , anlık istihbarat akışının önüne geçmek her türlü teknolojik imkânı kullanıyor.

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Kobani'ye yakın Haseki'nin güney batısındaki Rumeylan'da tarımsal ilaçlama için bulunan hava alanı genişletilip uçakların inmesine olanak tanındı. Terör örgütlerine silah yardımı bu havalimanı kullanılarak yapılıyordu.
ABD, bu hava alanının bulunduğu yerdeki 7 katlı bir binaya mobil uydu takip sistemleri kurdu.Buradan Türkiye'nin her hareketi takip edilip PYD ve YPG'ye burada anlık istihbarat desteği veriliyor. Bu desteğin 'un koordinasyonu ile yapıldığı belirtiliyor. Türkiye, anlık istihbarat akışının önlenmesi için sinyal bozucu cihazlar kullanıyor, zaman zaman da aldatıcı uçuşlar yapılıyor.
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ABD’den teröristlere 7 katlı istihbarat tesisi
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