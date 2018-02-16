Afrin'de son dakika! O köyler de teröristlerden temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Hasan Kelkavi ve Celeme köylerini teröristlerden arındırdı.

AFRİN'İN BATISINDA KRİTİK GELİŞME

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Hasan Kelkavi ve Celeme köylerini terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı.

65 NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 44'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 17'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 65 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

SABAH SAATLERİNDE ÇATIŞMALARIN ARDINDAN O KÖYLER TEMİZLENDİ

Sabah saatlerinde de çatışmaların ardından Afrin'in Racco Beldesi'ne bağlı Hasan Kalkavi ve Jalmah köyleri, PKK/PYD'den alındı.

Kontrolün sağlandığı köylerde arazi arama ve tarama çalışmasına başlanırken, TSK ve ÖSO güçleri bölgede ilerleyişi devam ediyor.

CİNDERES BOMBALANIYOR

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki Cinderes bölgesindeki terör örgütü hedefleri, sabah saatlerinden itibaren karadan hedef alındı. Sınırda konuşlu topçu birliklerinin obüslerle ateş aldığına aldığı bölgedeki terörist mevzileri bombalandı.

İmha edilen hedeflerden duman yükselirken, teröristler de görüşü engellemek için lastik yaktı. Bombalan hedefler ile yakılan lastiklerden çıkan duman, Reyhanlı'dan da görülürken, bölgede zaman zaman çatışma sesleri duyuluyor.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Harab Summak köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye ve Divan Fevkani köyü ve ona hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."