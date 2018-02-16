Almanya ile yeni dönem

Başbakan Binali Yıldırım'ın dün Berlin
'de Almanya
Başbakanı Angela Merkel
ile bir araya geldi. Yıldırım, Başbakanlık binasında Merkel tarafından karşılandı. Yıldırım ve Merkel tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yıldırım, soruları da yanıtladı. Yıldırım, özetle şunları kaydetti:
Kendisini 2 Şubat 2017'de Ankara'da ağırlama imkanımız olmuştu. Aradan geçen bir yılda Almanya ve Türkiye
'de çok şey değişti. İki ülke yöneticileri olarak birbirimize yeterince vakit ayıramadık. Şimdi artık bunlar geride kaldı, yeni bir dönemdeyiz. Almanya'da aylardır devam eden seçimden sonraki görüşmelerin bir koalisyon kararına varmış olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Sayın Şansölye'yi ve koalisyon ortakarını tebrik ediyorum. İnşallah yeni hükümet tam kapasiteyle göreve başlayınca ilişkilere kaldığımız yerden tam kapasite devam etme fırsatımız olacak. 15 Temmuz
2016'da yaşanan hain darbe girişimi sonrası darbecilerin yargılanması konusundaki ve memuriyetten çıkarılanlar konusundaki düşüncelerini, Sayın Merkel bizimle bir kez daha paylaştı. Almanya bir hukuk devleti, Türkiye de bir hukuk devleti. Hukuk devleti kuralları içerisinde bunların yargılamaları devam ediyor.
(Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşı) Deniz Yücel
ve diğer zanlılar, tabii ki belirli suçlamalara maruz olarak tutuklu durumdalar. Bunlar, mahkemelerin kendi kapasitesinde, yetkisinde görülüyor ve bunlardan geçmişte birkaç tanesinin mahkemesi görüldü ve gereği yapıldı. Burada da ümit ediyorum ki hukuk devleti kuralları içerisinde gereken yapılacaktır. Bize düşen mahkemeye yardımcı olmak, mahkemenin işini kolaylaştırmak, onların önünü açmak.
Şunu herkesin takdir etmesini bekliyorum; Türkiye, büyük bir darbeye maruz kaldı. Binlerce bu darbeyle ilgili dava açılan insanlar var. Mahkemeler çok yoğun. Dolayısıyla buradaki iş yükünden kaynaklı gecikmeler olabilir. Ümit ederim kısa sürede duruşması yapılır ve bir sonuç elde edilir. NATO'NUN DA SINIRLARI
Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli. PKK terör örgütüdür, PYD/YPG terör örgütüdür. Aslında YPG, PYD/PKK'nın Suriye şubesidir. Bunu İngiltere de söylüyor, bunu Amerikan istihbarat örgütü de söylüyor. Dolayısıyla isimleri ne olursa olsun. Bunların amacı bölgede huzur bozmak. Bu mücadeleyi verirken dostlarımızı daha fazla yanımızda görmeyi arzu ediyoruz.
Türkiye bölgede terörle mücadele yaparken, aynı zamanda NATO
'nun sınırlarını da koruyor. Aynı zamanda Suriye ve Irak'ta yaşanan iç savaş, göç ve DEAŞ terör örgütü, diğer terör örgütlerinin verdiği olumsuzluklara karşı büyük bir göç akınını da önleyen bir ülke. 'İLİŞKİLERİMİZ DAHA YOĞUN OLMALI'
Almanya Başbakanı Merkel de ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi: "Çok önemli ve faydalı bir görüşme oldu. 15 Temmuz darbe girişimini bir kez daha kınadım. İlişkilerimizi daha yoğun biçimde sürdürmek istiyoruz. İlişkilerde güven duygusu önemlidir. Türkiye'nin mülteciler konusundaki tutumu takdir edilmeli. Deniz Yücel konusu çok büyük önem taşımaktadır. İddianame hazırlanmamış olmasına rağmen tutuklu bulunuyor. Hukuk devleti ilkelerini görüştük. 3 milyon Türk kökenli insan Almanya'da yaşıyor. Köprü görevi görüyorlar. Bu açıdan çıkarlarımızı ilerletmek açısından güven dolu ilişkimizi yürütmek önem taşımaktadır. Türkiye kendi çıkarlarını gözetmelidir. NATO açısından ABD ile ilişkilerle ilgili kaygılarımız var."