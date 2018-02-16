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'daki provokatörün kim olduğu ortaya çıktı

Başbakan ile 'in basın toplantısı esnasında, toplantıyı yalan fotoğraflarla provoke etmeye çalışan sözde gazetecinin  yanlısı  olduğu anlaşıldı.

Giriş Tarihi: 15.2.2018 22:46 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 01:49
Almanya'daki provokatörün kim olduğu ortaya çıktı

Başbakan ile basın toplantısında araya giren gazeteci görünümlü provokatörün kim olduğu belli oldu.

Toplantı esnasında Afrin'den olmayan eski fotoğrafları Afrin'denmiş gibi göstererek kara propaganda yapmaya çalışan sözde gazetecinin olduğu belirlendi.

Başbakan haddini bildirdi

BAŞBAKAN YILDIRIM HADDİNİ BİLDİRDİ

Basın toplantısında, yanlısı muhabirin Afrin'de katliam olduğunu söyleyerek sahte fotoğrafları göstermesi Başbakan Yıldırım'ın çok sert tepkisine neden oldu.

İşte o kara propaganda yapmaya kalkan sözde gazetecinin hayatından iki kare:

SERT CEVAP

Başbakan Binali Yıldırım, basın toplantısı sırasında kendisine Afrin'de çekildiği iddia edilen ama, birisi Kavkazcenter adlı internet sitesinde 17 Ağustos 2016'da "Ruslar, İran topraklarını kullanarak ağır uçaklarla ve 'i bombardımana tutuyorlar" başlığıyla yayımlanan; diğeri de 'da yayın yapan Frankfurter Allgemeine Gazetesi'nin 18 Aralık 2015 tarihli 'deki iç savaşı konu eden haberine ait eski fotoğrafları gösteren /YPG yanlısına sert bir şekilde cevap verdi.

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Almanya'daki provokatörün kim olduğu ortaya çıktı
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