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Aranan ’lılar saflarında ölmüş

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018
Terör örgütü 'nın Suriye ayağını oluşturan PYD ve onun silahlı kolu saflarında yer alırken çatışmalarda öldürülen 12 teröristin İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde olduğu ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma İstihbarat Dairesi'nce, PKK saflarında olup daha sonra Suriye'ye geçip YPG'ye katılan teröristler mercek altına alındı. İçişleri Bakanlığı'nın para ödüllü en çok aranan listesinde yer alan bu teröristlerden 12'sinin Suriye'de son 5 yıl içinde DEAŞ'la girdikleri çatışmalarda öldürüldükleri tespit edildi. 300 bin TL'lik gri ve 600 bin TL'lik turuncu listede yer alan 12 teröristin Türkiye'de "terör amaçlı kayıp şahıs" olarak arandıkları bildirildi.

683 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Suriye'de iç savaşın başlamasından sonra bu bölgede silahlı faaliyetlere ağırlık veren terör örgütü YPG ve onun silahlı kadın yapılanması YPJ saflarında olan, Türkiye'de ise PKK'lı olarak aranan 683 teröristin bugüne kadar Suriye'de öldürüldükleri tespit edildi. Bunlardan 12'si İçişleri Bakanlığı'nın para ödüllü listesinde yer alıyordu. O teröristlerden Emir Melet 600 bin liralık turuncu listede, Şerife Naşa, Vahyettin Uyanık, Ozan Kırmızıyıldız, Sevim Atak, İslam Yalçın, Kerim Dayan, Azad Dara, Ragıp Yıldız, Mesut Sırma, Bengin Hökenek ve Orhan Çıkmaz isimli teröristler de 300 bin liralık gri listede aranıyordu.
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Aranan PKK’lılar YPG saflarında ölmüş
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