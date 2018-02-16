Cinderesi namlunun ucunda

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı 27'nci gününe girdi. SABAH da PYD/PKK'lılara yönelik operasyonların yoğunlaştığı batı cephesindeki Cinderes
i bölgesine girip, TSK öncülüğündeki ÖSO
savaşçıları ile PYD/PKK'lı teröristler arasında yaşanan sıcak çatışmaları fotoğrafladı. SERT ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR
Batı cephesinde Mehmetçik öncülüğündeki ÖSO savaşçıları ile PYD/PKK'lı teröristler arasında yaşanan çatışmalar Celeme köyü çevresinde yoğunlaştı. ÖSO savaşçıları teröristler arasında cephe savaşları yaşanırken TSK da teröristlerin bulunduğu bölgeleri obüslerle vuruyor.
Bölgede ilerlemeye devam eden TSK ve ÖSO savaşçılarının hedefinde Afrin'in en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Cinderesi bulunuyor. Kısa bir sürede Cinderesi'ne ulaşacak Mehmetçik ve ÖSO savaşçıları bölgenin temizlenmesinin ardından en büyük engellerden birini aşmış olacak. 43 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
TSK ve ÖSO, Afrin'de Harab Summak, Duraklı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Yukarı Divan köylerini terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi. Böylece Türkiye sınırı boyunca Racu'nun batısındaki güvenli cep ile Şeyh Hadid beldesinin kuzeyine uzanan diğer güvenli cep birleştirildi. TSK ve ÖSO savaşçıları, harekâtın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde toplam 63 noktayı örgütten kurtarmış oldu.
TSK, harekâtın başlangıcından bu yana bin 528 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada, dün kara ve hava operasyonları sonucunda PKK/KCK/PYDYPG ve DEAŞ mensubu 43 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. ÇATIŞMALARDA 7 ASKER YARALI
TSK'dan akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise dün 7 askerin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında iki ayrı çatışmada 7 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.
Öte yandan Hatay'ın Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı ilçelerinin sınıra yakın bölgelerindeki birlikler, Afrin'in batı kırsalında yer alan teröristlere ait mevzilere top atışı yaptı. Kilis-Hatay hattının Suriye
kesimindeki Darmık Dağı çevresindeki terör örgütü PYD/ PKK'ya ait hedefler savaş uçakları, Fırtına obüsleri ve tanklarla vuruldu. Sınır birliklerine tank, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif zırhlı araç sevkıyatı da devam etti. TERÖRİST BAŞINA YPG'DEN 100 DOLAR
PKK'nın
Suriye kolu PYD/YPG'nin, 100 dolara örgüte eleman temin ettiği ortaya çıktı. Afrin'de yaralı yakalanan 17 yaşındaki terörist A.S.T. ifadesinde, Menbiç'te örgüt mensuplarına suikast, sabotaj ve bomba eğitimlerinin verildiğini ve eğitim verilen bölgelerde ABD askerlerini gördüğünü söyledi. Türkiye'ye kaçmaya çalışan sivillerin örgüt tarafından engellenmeye çalışıldığını aktaran A.S.T., YPG'nin Kürtleri Batılı devletlerin istekleri doğrultusunda kullandığını ve örgütün para karşılığında eleman temin ettiğini de aktardı. Terörist, örgüte katılanlara aylık 100 dolar verildiği bilgisini paylaştı.