Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedavi gören Kadir Mısıroğlu'na ziyaret

Erdoğan'dan tedavi gören 'na ziyaret

,  'nu tedavi gördüğü 'deki Eğitim ve 'nde ziyaret etti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 16:04 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 17:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedavi gören Kadir Mısıroğlu'na ziyaret

, 'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret ediyor.

Erdoğan, saat 14.30 sıralarında Kısıklı'daki evinden çıkarak 'deki Eğitim ve 'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.



Erdoğan hastanede yaklaşık 1 saat hastanede kaldı. Erdoğan'a hastaneden çıkarken çevredekiler sevgi gösterilerinde bulundu. Postacıların çay daveti üzerine Erdoğan toplantısı olduğu cevabını verdi. Hastane bahçesindeki bir kişi, "Sayın cumhurbaşkanım elinizi öpebilir miyim" diye seslendi. Cumhurbaşkanı "Ben el öptürmem" cevabını verdi. Erdoğan daha sonra hastaneden ayrıldı.

Kadir Mısıroğlu'nun şeker hastalığına bağlı olarak gelişen böbrek rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedavi gören Kadir Mısıroğlu'na ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN