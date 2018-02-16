"Darbeci yarbay" askeri personele mühimmat dağıttırmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı kışladan, zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan ve vatandaşlar tarafından otoyol girişinde durdurulan 11'i tutuklu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi salonunda görülen duruşmaya, eski Tuğgeneral Cemalettin Doğan ve eski Yarbay Latif Çiçek'in de aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 28 sanık katıldı.

Darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı eski bölük komutanı olan tutuklu sanık Üsteğmen Fatih Çelebi, savunmasında, darbe girişiminin yaşandığı gece evinde uyurken, göreve çağrıldığını ileri sürdü.

"TUGAY HAZIRLANIYOR DİYEREK GÖREVE ÇAĞIRDILAR"

Birliğe geldiğinde ise Yarbay Çiçek'in kendisine tüm tugayın çıkış yapmak için hazırlandığı bilgisini verdiğini belirten Çelebi, darbe girişiminin yaşandığı gece tüm personelin görevde olduğunu ifade etti.

Kendilerinin de Çiçek'in talimatıyla zırhlı araçları hazırlamak için çalıştıklarını anlatan Çelebi, "Gece 03.00 sıralarında araçların yakıt ikmallerini yaptık. Darbe girişiminin yaşandığı gece Yarbay Latif Çiçek'in, talimatıyla askeri personele mühimmat dağıtılarak, kışladan çıkış yapıldı. Çiçek, bize o gece ordu komutanının emriyle polis ve jandarmaya destek amacıyla gideceğimizi söyledi. Bana sadece emir verdiler, ben de uyguladım." ifadelerini kullandı.

"O gece kafasının çok karışık olduğunu ve komutanın verdiği emirleri yerine getirmeye çalıştığını" öne süren Çelebi, kışladan çıkarken tüm personelin kendilerini alkışlarla uğurladıklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, 9 tutuklu ve tutuksuz sanığın savunmasının alınmasının ardından, duruşmayı 19 Şubat'a erteledi.