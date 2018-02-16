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Duayen spikere veda

FURKAN KARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018
Duayen spikere veda

Hayatını kaybeden eski spikeri Tuna Huş için Üsküdar'daki Selamiali Fahreddin Tivnikli Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Huş'un eşi Berrin ile kızı Zeynep Huş'un taziyeleri kabul ettiği cenazeye, aile yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TRT çalışanları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı. Bakan Kurtulmuş, Huş'un eşi ve kızına taziyede bulundu. Berrin Huş da, "Artık diyecek bir lafımız yok, son nokta. Bugün Tuna'yı uğurluyoruz. O hep kalbimizde olacak. O bizim bebeğimiz ve meleğimizdi. Gittiği yerde huzur içinde yatsın. Tek isteğim bu" ifadelerini kullandı. Huş'un cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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Duayen spikere veda
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