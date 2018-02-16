Dünyanın bir vicdan devrimine ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
İstanbul Elite World Europe Hotel'de düzenlenen "6. Vatan Konferansı"na katıldı. Konferansta konuşan Erdoğan, Suriye
'de yaşanan sorunların temelinin ne siyasi ne de politik olduğunu söyledi. Ahlaki bir meseleyle karşı karşıya olduklarını belirten Erdoğan, yaklaşık 7 yıldır kadınları evsizliğe, çocukları ana babasızlığa, insanları vatansız kalmaya mecbur bırakan bir dünya düzeniyle karşı karşıya olunduğunu vurgulayarak, "Yerkürenin bir devrime ihtiyacı var. İnsanlığı düştüğü yerden kaldıracak bir vicdan devrimi yapmak durumundayız. Uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve devletler olarak alarm çalan sorunlar etrafında buluşmalıyız. Bir zamanlar evinde, mahallesinde, şehrinde, ülkesinde huzur içinde yaşayan Suriyeli kardeşlerimin bugün farklı coğrafyalara göç etmek zorunda kalmasına, ben bir anne olarak razı olamıyorum. 5-6 yıldır 4 milyona yakın mülteci kardeşimizi ülkede misafir ediyoruz. Dünyada ezber bozan bir insani yardım faaliyeti sürdürüyoruz. Ülkemizde doğan 150 binden fazla mülteci çocuğun kayıp bir nesil olmasına asla göz yumamayız" dedi. Erdoğan, Afrin operasyonuyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Zeytin Dalı Harekatı'nın temel amacı, bölgede güven ve istikrarın sağlanmasıdır. Güven ve istikrar sağlandığında yeni mülteci akınları duracak, Suriyeli kardeşlerimiz inşallah ülkelerine dönebileceklerdir. 500 bin kişinin Afrin'e dönmesi beklenmekte. Bu bölgeyi bir barış havzasına dönüştürmek bizlerin çabasıyla olacaktır. İnandığımız ortak din bize bunu emretmektedir. İstanbul ne kadar bizimse, kültürel olarak Şam
da o kadar bizimdir. Bursa
ne kadar bizimse Halep de, o kadar bizimdir. Sınırların bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Mayamız birdir. Bu nedenle Suriyeli kardeşlerimiz, yani sizler de o kadar bizdensiniz." Konuşmasının ardından Emine Erdoğan'a günün anısına Vatan Derneği Başkanı Muaz es-Sibai tarafından bir plaket takdim edildi.