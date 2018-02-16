Erdoğan’dan ABD’ye PYD/YPG tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yaklaşık 3 saat 15 dakika süren görüşmede Erdoğan, ABD'nin Suriye'de bölücü terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD
/ YPG
'ye verilen destekten duyulan rahatsızlığı ileterek, buna son verilmesini istedi.
Son dönemde Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD'ye verilen destek yüzünden gerilen Türkiye-ABD ilişkilerinde en kritik görüşmelerden biri dün akşam gerçekleşti. Erdoğan'ın ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı kabulünde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. 19.40'ta başlayan görüşmenin ana gündem maddesi Suriye'deki son gelişmeler oldu.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre kabulde, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele ve ikili ilişkiler ele alındı. Türkiye'nin tüm bu konulardaki öncelikleri ve beklentilerinin Tillerson'a açık bir şekilde iletilmiş olduğu kaydedildi.
Erdoğan görüşmede, ABD'nin PKK/PYD'ye verdiği desteği kesmesi gerektiğini açık ve net bir şekilde dile getirdi. Bir terör örgütünün desteklenerek başka bir terör örgütüyle mücadele edilemeyeceğine dikkat çeken Erdoğan, iki ülke arasındaki hem stratejik ortaklığa, hem de NATO müttefikliğine vurgu yaptı.
Bugün de Çavuşoğlu ile bir araya gelecek Tillerson, Lübnan'da yaptığı açıklamada, "YPG'ye asla ağır silah vermedik. Dolayısıyla geri alınacak bir şey de yok" ifadesini kullandı. BAHÇELİ İLE SEÇİM İTTİFAKINI GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle telefonda görüştü. Liderler seçim ittifakını görüşmek üzere pazar günü bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dünkü görüşmede seçim ittifakı konuşuldu. AK Parti ile MHP arasında ittifakı görüşmek üzere kurulan heyetin çalışmalarını tamamlamasının ardından liderlere sunum yapılmıştı. Liderler de kendilerine yapılan sunum ışığında ittifaka ilişkin son görüşmeleri yapmak üzere bir araya gelecek