Fuhuş mafyasına operasyon

Tehditle senet imzalatılan kadınların fuhşa zorlandığı iddiasıyla bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 12'si emniyet personeli 16 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tehditle senet imzalatılan kadınların fuhşa zorlandığı iddiasına yönelik 25 Aralık 2017'de düzenlenen ve 15 kişinin tutuklandığı soruşturma çerçevesinde, örgüt üyelerinden elde edilen bilgiler ve yapılan tespitler doğrultusunda operasyonun kapsamı genişletildi. İstanbul merkezli 4 ilde, örgütün tefecilik ayağında yer aldığı tespit edilen üyeleri ile haklarında örgütten rüşvet aldığı ve örgüt faaliyetleri kapsamında görevini kötüye kullandığı yönünde delil elde edilen 22 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında bir hafta önce görevden alınan eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İ.K'nin de bulunduğu 12'si emniyet personeli 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında biri polis memuru 6 kişinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Tehditle senet imzalatılan kadınların fuhşa zorlandığı iddiasına yönelik 15 Aralık 2017'de düzenlenen operasyonda, örgüt lideri olduğu öne sürülen Hakan A'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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