Lise öğrencilerinden Afrin'deki askerlere mektup

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünya mazlumları için kurtarıcı olarak beklendiğini belirterek, 15 Temmuz'da milletin, Afrin'de de milletin Mehmetçiklerinin destan yazdığını belirtti.

Öğrencilerin yazdığı mektuplardaki edebi metinleri beğendiğini ifade eden Gündoğdu, "Mektupları yazan kardeşlerim Mehmetçik'e, bayrağa, ezana, millete, insanlığa sahip çıkmak adına yazmaya devam etsinler." dedi.

Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, etkinliğin Afrin'de teröristlere karşı mücadele eden Mehmetçiklere moral olacağını ifade ederek, "Biz bu mücadelede askerimizin, devletimizin, milletimizin yanındayız. Düşmanlarının karşısındayız." diye konuştu.

- ÖĞRENCİLERDEN DUYGU DOLU MEKTUPLAR

Konuşmalarının ardından bazı öğrenciler yazdıkları duygu dolu mektupları okudu.

11'inci sınıf öğrencisi Elif Su Erdem, mektubunda, "Ben ve bu millet biliyor ki, sizler ve silah arkadaşlarınız, evini, bebeğini, anasını, babasını, yarini ve daha nicesini arkasında bırakıp yolun sonunda şehadet şerbetini içmek bile olsa, vatanı son ana kadar korumak için orada bulunan muhterem ecdadın şanlı torunlarısınız. Bir Türk olarak sizlerle gurur duyuyor ve burada gece gündüz demeden dualar ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Biz Türk evlatları uykusuz kaldığınız her gecenin, sevdiklerinizden ayrı kaldığınız her anın, vücudunuzda hissettiğiniz her yorgunluğun karşılığında bu bayrağı namus sayıp koruyacağız. Allah'a son nefesimizi teslim edene dek sizden öncekilerin ve sizlerin kahramanlıklarını sonraki nesillere aktarmak için çalışacağız."

9.sınıf öğrencisi Fatma Zehra Tiraki de mektubunda şunları dile getirdi:

"Ey Osman Gazi torunu, Senin kuvvetin de sabrın da azmin de tükenmez. O öyle bir Allah sevgisidir ki, sabrın bükülmez. Her şeyini kaybetsen vatanın uğruna, umudun yitmez. Çünkü Türk'ün namı korkusuzluğudur. Çünkü Müslüman'ın imanı sabrındandır. Rabb'im sabredenlerle beraberdir. Sabret abim. Zafer tuğları vursun Afrin semalarında."

Etkinliğin sonunda öğrenciler yazdıkları mektupları, Zeyin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de teröristlere karşı mücadele eden askerlere ulaştırılması için Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır'a verdi.