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Mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi

'de güvenlik güçlerince yapılan arazi arama tarama faaliyeti neticesinde, bir mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 12:30 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 12:51
Mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi

Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Ceylanlı köyü Gelinli mezrası kırsal alanında arazi arama tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi.

250 METRE EL YAPIMI PATLAYICI

Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde bir mağarada yapılan aramada; 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 96 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör ve 250 metre el yapımı düzeneğine ait kablo ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütüne yönelik yapılan arazi aramalarında mühimmat, yaşam malzemeleri ve 470 kilogram amonyum nitrat ele geçirildiğini açıkladı.

VAN SARAY'DA ELE GEÇİRİLDİ

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Van Saray'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında iki Kalaşnikof piyade tüfeği ve üç şarjörü, 104 fişeği, 24 tabanca fişeği, dört el yapımı patlayıcı, dört elektronik fünye ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.



HAKKARİ KONAK KÖYÜ KIRSALINDA ELE GEÇİRİLDİ

Hakkâri'nen Konak köyü kırsal kesiminde güvenlik güçleri tarafından yapılan aramada bir Kalaşnikof piyade tüfeği, iki şarjörü ve 300 fişeği ele geçirildi.

TUNCELİ NAZİMİYE'DE ELE GEÇİRİLDİ

Tunceli Nazimiye'de güvenlik güçleri tarafından yapılan arazi aramasında tespit edilen dört sığınakta iki el yapımı patlayıcı, 470 kilogram amonyum nitrat, beş tüp, beş akü, 180 kilogram gıda ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

ŞANLIURFA SURUÇ'TA 1 TERÖRİST SİLAHSIZ YAKALANDI

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