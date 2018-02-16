Mattis'ten Canikli'ye garip öneri: “YPG’yi PKK ile savaştıralım”

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Brüksel'de ABD
Savunma Bakanı James Mattis ile görüştü. Canikli, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:
"PYD
/YPG
'yi, PKK
'dan ayırabilecekleri, hatta PKK'ya karşı savaştırabilecekleri şeklinde açıklaması oldu. Bunun mümkün olmadığını, gerçekçi bir hareket olmayacağını ve hiçbir zaman ve YPG ve PYD'nin PKK yapılanmasından ayrılmasının mümkün olmadığını hele PKK ile savaştırılmalarının, mümkün olmadığını ilettik. PYD/YPG terör örgütünün DEAŞ
'le yakın iş birliği içinde olduğu ve bazı DEAŞ unsurlarını Zeytin Dalı Harekâtı'nda Türkiye
'ye karşı kullandığını tespit ettiğimizi paylaştık." DESTEĞE SON VERİN
"Deyrizor'da, Afrin'de ve Menbiç'te, hapishanelerde YPG'nin elinde bulunan DEAŞ'lı teröristleri bize karşı savaşmaları karşılığında serbest bıraktığını söyledik ve belgelerini de doyurucu, inandırıcı bir şekilde kendisi ile paylaştık. PYD/ YPG'ye verdikleri desteğin aynı zamanda PKK terör örgütünün güçlenmesine, palazlanmasına sebep olduğunu ifade ettik. Bu ilişkinin sonlandırılmasını, PKK'nın Suriye kolu olan YPG terör örgütüne verdikleri her türlü desteği sonlandırmalarını istedik." TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ
ABD Savunma Bakanı James Mattis ise Canikli ile görüşmesine ilişkin "NATO ve ABD, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının karşılanması için çalışıyor. Türkiye ile iletişim kanalları açık. Ortak zemin bulduğumuzu düşünüyorum ancak aynı fikirde olmadığımız bazı noktalar var. Bazen savaşlar size kötü alternatifler verir. Bu durum son 40 yıl içerisinde karşılaştığım en karmaşık hadise" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada da Mattis'in Canikli'ye DEAŞ ile mücadele konusunda teşekkür ettiği, ABD'nin PKK ve diğer terör tehditleriyle mücadelesinde Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğini yinelediği belirtildi.