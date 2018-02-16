PKK’lı provokatörün yalanlarına tokat gibi cevap

Başbakan Yıldırım, toplantıda, Afrin'de çekildiği iddia edilen ancak biri Kavkazcenter adlı internet sitesinde 17 Ağustos 2016'da "Ruslar Halep ve İdlib
'i bombardımana tutuyorlar" başlığıyla yayımlanan, diğeri Alman Frankfurter Allgemeine gazetesinin 18 Aralık 2015 tarihli Suriye
iç savaşını konu eden haberine ait fotoğrafları gösteren PKK
/YPG
yanlısına sert cevap verdi. Suriye'de savaşı Türkiye'nin başlatmadığını kaydeden Yıldırım, "Ama orada canını kurtarmaya çalışan 3,5 milyon insanı biz bağrımıza bastık, ekmeğimizi paylaştık. Bize yalan yanlış resim gösteren arkadaş bu gerçeği görsün. Ne yaptığımızı bütün dünya biliyor. Dolayısıyla alnımız ak" dedi. Yalanlarına devam eden provokatörü tepkisine sürdüren Yıldırım, "Propaganda yapma. O fotoğraflar sahte. Gerçeği görmek istiyorsan Afrin'e gel" diye konuştu. Kara propaganda yapan Armanc Agid Nerweyi'nin basın kartı olmadığı ve bir STK'da görevli olduğu tespit edildi.