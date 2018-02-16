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/'lı teröristlerde Afrin itirafı

/ mensubu bir terörist, örgüt mensuplarının Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetlerince () yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda hedef olmamak için sivil kıyafetler giydiğini ve halkın içinde gizlendiğini beliti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 00:06 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 01:58
PYD/PKK'lı teröristlerde Afrin itirafı

'nın resmi () Arapça televizyon kanalı, 'nin sınırındaki Afrin bölgesinde bir teröristle yaptığı röportajı yayınladı.

Röportajda, elinde silah bulunan teröristin sivil kıyafetler içinde olduğu görüldü. /'nın sivilleri istismar stratejisini ifşa eden terörist, "Biz burada zeytinler arasında sivil kıyafetle kendimizi koruyoruz." ifadesini kullandı.

RT muhabirinin, "Neden sivil kıyafet giyiyorsunuz?" sorusuna da terörist, ve 'nun Afrin içinde askeri üniformalıları hedef aldığını söyledi. Terörist, konuşmasında, sivillerin yaşadığı köylerin içinde varlık gösterdiklerini de itiraf etti.

Afrin'deki sivilleri kendisine kalkan olarak kullanmaya çalışan PYD/PKK'nın, sivil yerleşimlere yoğun şekilde yuvalandığı ve halkın Afrin'den uzaklaşmaması için ilçe merkezinden çıkışları yasakladığı biliniyor.

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PYD/PKK'lı teröristlerde Afrin itirafı
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