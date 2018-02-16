Son Dakika Haberi: İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü

İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkışından bir süre sonra düşen SF-260D eğitim uçağının enkazına ve iki pilotun naaşlarına, havaalanının 3 kilometre kuzeyinde ulaşıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 10.26'da konuşlu bulunduğu Çiğli/İzmir 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu amacıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan bir SF-260D eğitim uçağı ile saat 10.49 civarında radar irtibatının kesildiği bildirildi.

İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü

BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkışından bir süre sonra düşen SF-260D eğitim uçağının enkazına ve iki pilotun naaşlarına, havaalanının 3 kilometre kuzeyinde ulaşıldı. Şehitlerden Yüzbaşı Yunus Bal'ın Bursa Yenişehir ilçesi TOKİ konutlarında oturan ailesine acı haberi, İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu ile Hava Meydan Komutanı Albay Hakan Cirit tarafından verildi.

ACI HABERİ KAYMAKAM VE HAVA MEYDAN KOMUTANI VERDİ

İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkışından bir süre sonra düşen SF-260D eğitim uçağındaki şehit iki pilottan Yüzbaşı Yunus Bal'ın Bursa Yenişehir ilçesi TOKİ konutlarında oturan ailesine acı haberi, Kaymakam Suat Seyitoğlu ile Hava Meydan Komutanı Albay Hakan Cirit tarafından verildi.

5 YAŞINDA BİR KIZI VARDI, EŞİ HAMİLEYDİ

Evli ve 5 yaşında kızı olan şehidin eşinin hamile olduğu öğrenildi. Şehit Yüzbaşı Yunus Bal yarın Yenişehir'de Hatuniye Camii'nde öğleyin kılınacak cenaze namazını müteakip ilçe kabristanına defnedilecek.

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan ve henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen uçağın enkazına ulaşıldı.

Açıklamada, "Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan eğitim uçağı henüz belirlenemeyen bir sebeple düşmüştür. Uçağın enkazına ulaşılmış olup 2 kahraman pilotumuz şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Askeri eğitim uçağının üsten kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra Menemen ilçesi Tuzçullu Mahallesi yakınlarındaki boş araziye düştüğü öğrenildi.

İzmir'de düşen askeri eğitin uçağının enkazına ulaşıldı!

Başlatılan arama kurtarma faaliyeti sonucunda, havaalanının 3 kilometre kuzeyinde uçağın enkazına ve iki pilotun naaşlarına ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti tarafından bölgeye intikal edilerek olay inceleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bu elim kaza neticesinde şehadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz."

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"16 Şubat 2018 tarihinde saat 10.26'da konuşlu bulunduğu Çiğli/İzmir 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan tecrübe uçuşu maksadıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan bir SF-260D eğitim uçağımız ile saat 10.49 civarında radar irtibatı kesilmiştir. Müteakiben başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde havaalanının 3 km kuzeyinde uçağımızın enkazına ve iki kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti tarafından bölgeye intikal edilerek olay inceleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz."