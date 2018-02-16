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Türk-Amerikan ortak açıklaması "'yi işaret etti"

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın ziyaretinde, Türkiye ve ABD'nin stratejik ortaklığına hakkındaki açıklamada terör örgütü ile mücadelenin de altı çizildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2018 19:17 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 19:27
Türk-Amerikan ortak açıklaması YPG'yi işaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara ziyaretinde, Türkiye ve ABD'nin stratejik ortaklığına dair yapılan açıklamada, terör örgütü ile mücadeleye işaret edildi.

Tillerson'ın, Ankara ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı ortak basın toplantısının ardından duyurulan "Türkiye-ABD Stratejik Ortaklığı Hakkında Ortak Açıklama" başlığını taşıyan bildiride, terörle mücadeleye ilişkin ifadelerde PKK'nın Suriye uzantısı terör örgütü YPG'ye gönderme yapıldı.

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Açıklamada, "Türkiye ve ABD, DEAŞ, PKK, ve diğer tüm terör örgütleri ve bunların uzantılarıyla mücadele konusundaki kararlılıklarını tekrarlarlar." maddesi, ABD'nin diplomatik söyleminde yeni bir duruma işaret etti.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısıyla mücadelenin ABD'yle hazırlanan ortak metne dahil edilmesi, Washington yönetiminin Ankara'yla anlayış birlikteliği sağlama noktasında farklı bir pozisyona gelmesi şeklinde yorumlandı.

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-"TEHDİD"E GÜÇLÜ YANIT

Çavuşoğlu'nun ortak basın toplantısında, bir yabancı gazetecinin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri satın almasıyla ilgili ABD'den yaptırım tehdidi gelmesi halinde bu karardan vazgeçilip vazgeçilmeyeceğini sorması üzerine verdiği yanıt da Ankara'nın kararlı tutumunu teyit etti.

"Tehdit" ifadesinin kullanımına karşı çıkan Çavuşoğlu'nun "Tehdit dilini kullanmayız ve kendimiz de reddederiz, bu doğru bir şey değil. Ama bu konuyu Rex'in de söylediği gibi sadece dün akşam ve bugün konuşmadık." şeklindeki yanıtı toplantının öne çıkan mesajlarından biri oldu.

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Türk-Amerikan ortak açıklaması "YPG'yi işaret etti"
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