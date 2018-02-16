Uyuşturucu ile mücadele beş yıllık strateji planı

Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu toplantısı, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında toplandı. Akdağ'ın koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mili Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan katıldı. Toplantıda Yeşilay Derneği yönetim kurulu üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın kızı Esra Albayrak
'ın yanı sıra TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mücahit Öztürk de yer aldı. Bağımlılıkla mücadele konusunda sigara, alkol, uyuşturucu
, kumar bağımlılığı ile teknolojinin hatalı kullanımıyla ilgili bağımlılığın bütüncül bir çerçevede ele alınması gerektiğine dikkat çeken Akdağ, "2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı bir taslak olarak şu anda hazır. Bugünkü toplantıda bu taslağı ve eylem planlarını tartışacağız. Bundan sonraki aylarda, aşağı yukarı birer aylık aralarla diğer bağımlılık konularında da beş yıllık strateji belgelerimizi hazırlamış olacağız" dedi. Yeni dönemde uyuşturucu ile mücadeleyi dört ana başlık altında gerçekleştireceklerini bildiren Akdağ, "Bunlardan birisi arz ile mücadele. İkincisi taleple mücadele, üçüncüsü danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon ve uyum hizmetleri, dördüncüsü de meselenin iletişimi.