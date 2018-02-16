YPG’den ‘Siviller gibi etek giyin’ talimatı...

Zeytin Dalı Harekâtı ile büyük kayıp veren terör örgütü PKK
/YPG
, 'siviller öldürülüyor' algısı yaratmak için teröristlere "YPG armalı kıyafetleri çıkarıp, sivil kıyafet giyin, hatta başörtüsü takıp, etek giyin" talimatı verdiği ortaya çıktı. Harekâtın başladığı günden bu yana geçmiş yıllarda deprem, trafik kazası, yangın gibi olaylarda çekilen fotoğrafları paylaşıp, TSK aleyhine algı yaratmaya çalışan örgüt bu yalanın tutmadığını görünce yeni plana başvurdu. İstihbarat birimleri 2 Şubat'ta Cinderes -Serekaniye-Celeme ve Mabata adlı 4 ayrı bölgede biri kadın 3 teröristin yaptıkları şifreli konuşmayı çözümledi. YEREL KIYAFET GİYİN
Kawa, Hemo sipan, Hesan Şeran ve Nesrin naco telsiz kodlarını kullanan teröristlerin diğer teröristlere yönelik "Kamuflajı çıkartın. Bulunduğunuz köydeki vatandaşların elbiseleriyle değiştirin, hatta başörtüsü takıp etek giyin. Üzerinizde arma bulunmasın. Düşmana saldırıları sivillerin arasından yapın" dediği belirlendi. 10 Şubat'ta 12 askerin şehit düştüğü saldırıyı PYD/PKK'lı teröristler, içinde çocukların da bulunduğu sivil grubu kullanarak yapmıştı.