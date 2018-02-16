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Yunan bakan haddini aştı... Küstah tehdit!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas ile hükümet sözcüsü Dimitris Canakopulo, açıklarında Türk-Yunan botlarının çarpışmasıyla ilgili haddini aşan açıklamalarda bulundu. Kocyas, benzer bir olayın yaşanması durumunda Yunan tarafının artık barışçıl davranış sergilemeyeceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 16.2.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 16.2.2018 16:35
Yunan bakan haddini aştı... Küstah tehdit!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Alfa TV'ye verdiği mülakatta, Türkiye ile Yunanistan'ın kayalıklarında iki ülkenin sahil güvenlik botlarının çarpışması olayıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bunun Atina'nın kırmızı çizgisine dokunduğunu ve hatta bazı bakımlarından kırmızı çizgiyi aştığını söyleyen Kocyas, böyle bir olayın tekrarlanması halinde Yunan tarafının artık barışçı davranış sergilemeyeceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti'nin Grup Toplantısı'nda Yunanistan'a yönelik çok sert mesajlar vermiş, "Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Ülkemizin güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasını fırsat bilerek Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları, yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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Yunan bakan haddini aştı... Küstah tehdit!
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