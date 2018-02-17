Almanya İçişleri Bakanı da, manzarayı gördü

De Maiziere, Münih'te devam eden Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen panelde PKK'ya yakınlığıyla tanınan Sol Parti Milletvekili Heike Haensel'in Türkiye'ye silah teçhizatı verilmesi konusundaki soruya verdiği cevapta Türkiye'nin çok önemli bir NATO partneri olduğunu belirterek ''Gerçek şu ki bugün Başbakan'ın konuşmasını da dinledik. Türkiye, teröre Almanya'dan çok daha fazla insanı kurban verdi. Türkiye, terörle mücadele de çok önemli bir partner.'' dedi.

De Maiziere, teröre karşı mücadelede partnerlerin yalnız bırakılması ve desteklenmemesi durumunda dünyanın daha güçlü olacağına inanmadığını da vurguladı.