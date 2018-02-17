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İçişleri Bakanı da, manzarayı gördü

Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen panelde konuşan İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, 'yi terörle mücadele de çok önemli bir partner olarak niteledi. De Maiziere, teröre karşı mücadelede partnerlerin yalnız bırakılması ve desteklenmemesi durumunda dünyanın daha güçlü olacağına inanmadığını da vurguladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.2.2018 22:30 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 22:38
Almanya İçişleri Bakanı da, manzarayı gördü

De Maiziere, Münih'te devam eden Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen panelde 'ya yakınlığıyla tanınan Sol Parti Milletvekili Heike Haensel'in 'ye silah teçhizatı verilmesi konusundaki soruya verdiği cevapta Türkiye'nin çok önemli bir partneri olduğunu belirterek ''Gerçek şu ki bugün Başbakan'ın konuşmasını da dinledik. Türkiye, teröre 'dan çok daha fazla insanı kurban verdi. Türkiye, terörle mücadele de çok önemli bir partner.'' dedi.

De Maiziere, teröre karşı mücadelede partnerlerin yalnız bırakılması ve desteklenmemesi durumunda dünyanın daha güçlü olacağına inanmadığını da vurguladı.

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Almanya İçişleri Bakanı da, manzarayı gördü
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