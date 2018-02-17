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"Bir yıldır Yücel'in suçlu olduğunu düşünen yargı niçin fikir değiştirdi"

bugünkü yazısında Gazetesi muhabiri ’in serbest bırakılmasını yazdı. Deniz Yücel için bir yıldır propaganda yapan bazı çevrelerin asıl amacının basın özgürlüğü olmadığını yazan Altınok yazısını şu sözlerle bitiriyor: “Ama inanın, öyle olsa bile dışarıdan ziyade, içeride olduğu süre içinde amacına daha çok hizmet etti.”

Giriş Tarihi: 17.2.2018 12:02 Güncelleme Tarihi: 17.2.2018 12:05
Bir yıldır Yücel'in suçlu olduğunu düşünen yargı niçin fikir değiştirdi

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Yücel'in durumunu kullanışlı bulan vefakârlar küresel merkez medyanın tahliyeyi izleyen günlerdeki suskunluğunu hep birlikte izleyeceğiz...
Bu öngörüye dair ilk dikkat çekici çıkış da geldi bile...

Bugüne değin Yücel'in tutuklu olmasına karşı çıkan Türkiye'deki kimi kesimler, dün epeyce telaşlıydılar.

Yo, Yücel'i mahkeme kapsında maydanozla karşılayan eşininki gibi sevinçten kaynaklanan bir telaştan bahsetmiyorum...

Ya da talebinin gerçekleşmesine sevinen bir muhalifin anlık tepkisinden...

Zira aralarında, bugüne kadarki taleplerini unutup bir anda Yücel'in gerçekten suçlu olabileceğine dair imalara başlayanlar vardı.
"1 yıldır Yücel'in suçlu olduğunu düşünen yargı niçin fikir değiştirdi" diye alttan alta söylenmeye başladılar...

Dertlerinin basın ve ifade özgürlüğü falan değil, o bilindik siyasi planları ve husumetleri olduğunu apaçık ettiler...

Bir gazeteci tahliyesinin bozduğu bin planı toplamaya çalıştılar.

Komik biliyorum ama burası .

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