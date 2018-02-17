Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI

Partisinin Eskişehir İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maşallah bugün Eskişehir kabına sığmıyor, destan yazıyor" dedi.

"Dünya 5'ten büyüktür" ifadesini tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu bilenler biliyor ama bilmeyenler de bilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"2019 SEÇİMLERİ KAZANIMLARIMIZIN DA OYLAMASI OLACAK"

Kongremizin teşkilatımız için ülkemiz milletimiz demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Eskişehir il teşkilatımızın tüm mensuplarını, partimizin çatısı altında emek vermiş kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu seçimlerde demokrasi tarihimiz boyunca elde ettiğimiz tüm kazanımların da oylaması yapılacaktır. Bu sorumluluğun bilinciyle hazırlıklarımızı yürütmemiz gerekiyor.

"BURADAN DÜNYAYA SESLENİYORUM..."

Buradan dünyaya sesleniyorum: Dünyada şu anda bir numaralı havalimanını biz yapıyoruz. Bu yılın sonuna kadar yılda 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız açılıyor. 2023'te bu sayı 200 milyona çıkacak ve bir numara. Buralara durup dururken, yan gelip yatarak gelmedik. Bilir misiniz THY, dünyada ilk 7'inin içinde.

"BU HAREKETİN KÖKLERİ HİRA DAĞI'NDA..."

AK Parti olarak 17 yıllık bir hareket olsak da bizler zengin bir medeniyetin temsilcisiyiz. Biz kökü mazide olan gözü Ati'de bir geleneğin bugünkü mümessilleriyiz biliyorsunuz değil mi? Bu hareketin kökleri Hira Dağı'nda, Malazgirt'te, Dumlupınar, Sakarya, Çanakkale'dedir. Bu davanın temelinde Şeyh Edebali'nin vasiyeti, Seyit Onbaşı'nın cesareti Hasan Polatkan'ın hizmet aşkı var. Biz daha 21 yaşında genç bir padişah iken 'Ya ben Bizans'ı alırım ya da Bizans beni...' Sultan Fatih'in torunlarıyız... Ve elbette biz Allah'tan başka zafer sahibi yoktur diyen bir tevekkülün temsilcileriyiz. Biz siyaseti istikbal ve istiklal mücadelesi olarak görüyoruz.

"MAKAMLARA RANT KAPISI OLARAK BAKANLAR BU KUTLU ÇATININ ALTINA BARINAMADILAR"

Biz ana muhalefetin başındaki zat gibi 9 seçim kaybetmesine rağmen koltukta oturanlardan olmadık. Makam hırsı olanlar, makamlara rant kapısı olarak bakanlar bu kutlu çatının altına barınamadılar. Bunun için sürekli kendimizi yeniliyoruz. Tespit edebildiğimiz kadarıyla eksikliğimizi tespit ediyoruz. Gece gündüz demeden bu vatana hizmet etme aşkı ile yürüyoruz. Gençler burayı ezberleyelim: Ben gelmedim kavga için benim işim sevgi işi. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.

Ya bu oyunu bozacağız ya da bir asır daha ayağımızda prangalar ile yaşayacağız. İşte Afrin... 1595 terörist etkisiz hale getirildi.

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