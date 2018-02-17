Gururlu şehit aileleri teröre meydan okudu: Ne Korkarız Ne Yılarız

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman ve Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın İzmir'deki baba evlerinde gurur var. Şehit Yüzbaşı Karaman'ın (33) İzmir'in Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki, Piyade Uzman Çavuş Akdoğan'ın da (28) Bayraklı ilçesindeki evleri taziye ziyareti için gelenlerle dolup taşıyor. Şehit aileleri, Türk bayrağı ve şehit fotoğraflarının yer aldığı köşede, oğullarının vatan sevgisi ve kahramanlıklarını yaşatıyor.

'VATAN SEVGİSİYLE DOLUYDU'

?Emekli Emniyet Müdürü Uğur Salim Karaman, büyük oğlu Mehmet İlker Karaman'ın, küçük yaşlarından itibaren asker ve pilot olmak istediğini, çok çalışarak Kuleli Askeri Lisesi sınavlarını kazandığını anlattı.Görev yeri Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanlığı olan, ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi alan oğlunun, ülkeye hizmeti her şeyin önünde tuttuğunu kaydeden Karaman, "Yavrum tamamen vatan sevgisiyle dolu bir çocuktu" diye konuştu. Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın annesi Fatma Akdoğan ise "Oğlum şehit olmadan iki saat önce beni arayıp helallik istedi. "Bana 'göreve gideceğim' dedi. Beni sevdiğini söyledi. Diğer oğlu Gökhan Akdoğan'ın da sözleşmeli er. İki oğlumla da gurur duyuyorum. Ne korkarız, ne yılarız. Kimse bizi yıldıramaz. Artık terör istemiyoruz" diye konuştu.