‘İlk olarak Mehmetçiğe mektup yazacağım’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan
'ın başlattığı okuma yazma seferberliğinin ardından Kütahya
'da açılan okuma yazma kursuna katılan 76 yaşındaki Selime Türkmen "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, sayesinde okuma yazma öğreniyoruz" dedi.
Kütahya'nın Pazarlar İlçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nce açılan ücretsiz okuma yazma kursuna katılan Türkmen, kursu ziyarete gelen Kaymakam Gürsel Temurci ile sohbet etti. Türkmen, "Allah, Cumhurbaşkanımız ve Emine Hanım'dan razı olsun. Onların açtığı kampanya ile bu kursa başladım. Okuma yazmanın yaşı olmaz. En büyük merakım kitap okumak, mektup yazmak. Televizonlardan Mehmetçiklere mektup yazanlara özeniyordum. İlk işim onlara mektup yazmak olacak" diye konuştu.
Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan 10 çocuk annesi Gülistan Durak (65) da okuma yazma kursuna katılanlardan. Derik'te talep üzerine Halk Eğitim Merkezi
'ndeki kurs sayısı 5'ten 14'e yükseldi. Yöresel kıyafetiyle katıldığı kursta büyük bir azim ve dikkatle eğitim alan Durak'ın en büyük hayali çocuklarıyla cep telefonuyla mesajlaşmak. 10 çocuğundan 9'unun evli olduğunu, 30'u aşkın da torunu bulunduğunu söyleyen Durak, "Cumhurbaşkanı, 'Okumanın yaşı yok, herkesin okuma yazma öğrenmesi gerekir dedi. Bu haberden sonra ben de okuma yazma öğrenmek istedim" dedi.