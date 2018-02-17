İzmir’de eğitim uçağı düştü

İzmir Çiğli
'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan saat 10.26'da tecrübe uçuşu amacıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan bir SF-260D eğitim uçağı ile saat 10.49 civarında radar irtibatı kesildi. Başlatılan arama kurtarma çalışmalarında havaalanının 3 kilometre kuzeyinde Çamaltı Tuzlası bölgesinde uçağın enkazına ve şehit olan iki pilotun naaşlarına ulaşıldı. Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile şehit Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan
'ın naaşları İzmir
Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şehit Bal'ın daha önce Hava Kuvvetleri'nde pilot olarak görev yaparken sağlık sorunları gerekçe gösterildiği için askeriyeden ayrıldığı, bir süre sivil hava yollarında pilot olarak çalıştığı ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TSK
bünyesine döndüğü belirtildi. İzmir'deki görevine 2 ay önce başlayan Bal'ın 5 yaşında bir kızının bulunduğu, eşi Tuğba Bal'ın ise 6 aylık hamile olduğu, pilotluktan ayrılarak İzmir'de öğretmenlik yaptığı öğrenildi. Şehidin Bursa
Yenişehir ilçesindeki annesi Cevriye ve babası İsa Bal acı haberle yıkıldı. Şehit Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın Ankara
'daki babaocağına da acı haber ulaştı. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu kaydedildi.