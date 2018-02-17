Maden işçilerinden Mehmetçiğe dua

Zeytin Dalı
Harekatı'na destek sürüyor. ZONGULDAK:
Madenciler, TSK
'nın Zeytin Dalı Operasyonu'na destek vermek için Yenikuyu başında Kuran-ı Kerim okutup kurban kesti. NİĞDE:
Ulukışla ilçesinde vatandaşlar, Mehmetçik
lere destek için bölgeye 90 kurbanlık koyun ve keçi gönderdi. Ulukışla Belediyesi ve Ulukışla Ziraat Odası tarafından düzenlenen destek kampanyasında yola çıkan TIR'ın önünde yazan "Ulukışla'nın koçları Mehmetçiğe feda olsun" sloganı herkesi duygulandırdı. MUĞLA:
Menteşe'deki Dumlupınar İlkokulu öğrencileri, duygularını kaleme aldığı 675 kartpostalı PTT Menteşe Şubesi'nden Mehmetçiğe gönderdi. GAZİANTEP:
İslahiye ilçesinde 523 öğrenci okul harçlıklarını Mehmetçik için Afrin'e gönderdi. Öğrenci velileri ve öğretmenlerin de destek verdiği kampanyada bin 250 TL toplandı. Şaban YILMAZ - Derviş UĞURLU- Hayrettin YENEL /
SABAH